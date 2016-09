Beata Szydło: Grupa Wyszehradzka ma receptę na UE

Polska premier powiedziała, że rozmowy w gronie V4 dotyczyły tego, co czeka Unię Europejską po Brexicie. Zaznaczyła, że na szczycie przywódców unijnych V4 chce mieć wspólne stanowisko.

- Grupa Wyszehradzka jest w tej chwili istotnym podmiotem, który ma nie tylko duże ambicje, ogromy potencjał, ale jest tym gronem państw, które ma receptę na Unię Europejską. Wiemy, co zrobić, by UE stała się lepszą Unią Europejską, by rozwijała się, by była bliżej obywateli, Europejczyków, by wreszcie postawiła na parlamenty europejskie. Mówimy o konieczności reform, które muszą być przeprowadzone - powiedziała polska premier.

Szczyt w Bratysławie zaplanowano na 16 września.