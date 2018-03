Dżihadyści skarżą się: Nie mamy szans na uczciwy proces

Dżihadyści skarżš się: Nie mamy szans na uczciwy proces 123RF

El Shafee Elszejk i Alexanda Amon Kotey, dwaj Brytyjczycy należšcy do Daesh, którzy sš podejrzewani o to, że należeli do grupy odpowiedzialnej za egzekucję zakładników w czasie walk w północnej Syrii, w rozmowie z AP stwierdzili, że fakt, iż Wielka Brytania pozbawia ich obywatelstwa jest niesprawiedliwe, ponieważ nie daje im szans na uczciwy proces.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ