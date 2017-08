Powrót libańskich żołnierzy z walki z Daesh

Jak przekonać szefa do awansu?

Brytyjskie media wzywają do zaostrzenia działań antyterrorystycznych

Raport: 1650 bojowników Daesh wróciło do Europy

Na trasie przejazdu zgromadzili się licznie Libańczycy, powiewający flagami libańskimi, śpiewający pieśni i strzelający na wiwat z broni maszynowej. Kobiety wznosiły okrzyki weselne i obrzucały żołnierzy ryżem, co jest również tutaj zwyczajem w czasie ślubów.

Zgromadzeni podkreślali, że to wielkie święto dla nich i dla całego Libanu, a ich obecność na trasie powracającego wojska to znak jedności w podzielonym kraju. Libańczycy podkreślali też, że są dumni ze swojej armii i cieszą się ze zwycięstwa nad IS w rozpoczętej 19 sierpnia i zakończonej 12 dni później ofensywie Fadżr al-Dżorud w górach Kalamun na pograniczu libańsko-syryjskim.

W ofensywie tej zginęło trzech libańskich żołnierzy; matka jednego z nich zemdlała w trakcie przejazdu wojska przez maronicką miejscowość Kubajat w północnym Libanie.