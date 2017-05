Hiszpańska policja zatrzymała 3 osoby podejrzane o ekstremizm islamski

Zaaresztowani w Hiszpanii mężczyźni to 21-latek i 32-latek narodowości marokańskiej. Zatrzymań dokonano w katalońskich miastach Barcelonie i Tarragonie. Według policji obaj zatrzymani zamierzali wyjechać do stref objętych konfliktem w Syrii i w Iraku oraz byli gotowi zginąć w walce dla tzw. Państwa Islamskiego. Mężczyźni są podejrzewani o utrzymywanie kontaktów z członkami tzw. Daesh, którzy walczą na Bliskim Wschodzie, szerzą terrorystyczną propagandę i próbują werbować osoby do organizacji terrorystycznej na terenie Hiszpanii.

Trzecia osoba, zatrzymana w Tangerze w Maroku, jest podejrzewana o członkostwo w jednej z grup powiązanych z tzw. Państwem Islamskim.

Zatrzymanie odbyło się w ramach szeroko zakrojonej operacji antyterrorystycznej, rozpoczętej w październiku 2015 roku. Od czerwca 2015 roku, kiedy hiszpański rząd wprowadził czwarty stopień alarmowy zagrożenia terrorystycznego (w pięciostopniowej skali), hiszpańskie służby zatrzymały 162 osoby podejrzane o ekstremizm.