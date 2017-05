Ośrodek SITE: IS ścięło pojmanego w Syrii funkcjonariusza rosyjskiego wywiadu

Szwajcaria: Należy oczekiwać kolejnych ataków IS w Europie

Jak pisze agencja Reutera, doniesień SITE nie skomentowało dotychczas rosyjskie ministerstwo obrony ani Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Trwający 12 minut materiał w języku rosyjskim opublikowano w dniu, w którym Rosjanie obchodzą 72. rocznicę zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II wojnie światowej. Na nagraniu klęczący mężczyzna wzywa innych rosyjskich agentów do poddania się. Wideo zawiera też sceny pokazujące domniemane następstwa rosyjskich bombardowań w Syrii.

Według agencji Reutera, autentyczność tego materiału nie jest pewna. Nie wiadomo, kiedy też doszło do egzekucji mężczyzny.

Rosja wspiera w konflikcie syryjskim reżim prezydenta Baszara el-Asada. Moskwa tłumaczy, że celem jej działań w Syrii jest m.in. walka z dżihadystami z IS oraz innych ugrupowań. Według ministerstwa obrony Rosji od rozpoczęcia rosyjskiej interwencji w Syrii we wrześniu 2015 roku, zginęło w tym kraju ok. 30 rosyjskich żołnierzy.