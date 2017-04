Władze: w ataku superbomby zginęło co najmniej 90 dżihadystów

Foto: AFP

Co najmniej 90 dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) zginęło wskutek zrzucenia w czwartek przez USA w Afganistanie najpotężniejszej konwencjonalnej bomby lotniczej - podały lokalne władze. Poprzedni bilans mówił o 36 zabitych, czemu IS zaprzecza.