Irak; Co najmniej 30 ofiar zamachu na weselu

Zamach może być odwetem dżihadystów za szturm na Mosul. Na zdjęciu - iraccy żołnierze w wyzwalanym spod rządów Daesh mieście.

Foto: AFP

Co najmniej 30 osób zginęło, a 26 zostało rannych w podwójnym zamachu samobójczym, do którego doszło na weselu w pobliżu miasta Tikrit na północy Iraku - poinformowały źródła medyczne i w służbach bezpieczeństwa. Do zamachu doszło w miejscowości Hadżdżadż, położonej ok. 20 km na północ od Tikritu.