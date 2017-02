Daesh zmusza dzieci i niepełnosprawnych do przeprowadzania zamachów

Foto: 123RF

Dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS, inaczej Daesh) w Syrii, Iraku i Afganistanie zmuszają dzieci i niepełnosprawnych do przeprowadzania zamachów przy pomocy samochodów pułapek - oświadczył amerykański generał Matt Isler. Jego zdaniem jest to zwiastun nieuniknionej klęski Daesh.