Turcja: Zatrzymano ok. 750 osób podejrzanych o współpracę z IS

Podczas największej dotąd akcji wymierzonej w IS w Turcji policjanci skonfiskowali liczne dokumenty, materiały w wersji elektronicznej, sześć sztuk broni palnej oraz amunicję - przekazał resort spraw wewnętrznych w wydanym komunikacie.

W niedzielę prorządowa agencja prasowa Anatolia podała, że w operacji przeciw IS, przeprowadzonej m.in. w Stambule i Gaziantep w pobliżu granicy z Syrią, aresztowano 423 osoby.

Władze tureckie poinformowały, że w tureckich aresztach przebywa ponadto co najmniej 780 osób podejrzanych o powiązania z IS, w tym 350 cudzoziemców. Część tych osób usłyszała już wyroki skazujące.

Turcja, w której w połowie ubiegłego roku udaremniono próbę przewrotu i gdzie dochodzi do krwawych zamachów w wykonaniu dżihadystów z Państwa Islamskiego oraz kurdyjskich bojowników, wzmogła wysiłki w walce z terroryzmem.

W noc sylwestrową doszło do zamachu w klubie nocnym w europejskiej części Stambułu. Zginęło 39 osób, w większości obcokrajowcy. Do ataku przyznało się IS, które ogłosiło, że była to zemsta za zaangażowanie militarne Turcji w Syrii.