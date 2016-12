Irak: IS przyznało się do serii ataków w Mosulu. 23 osoby nie żyją

Foto: AFP

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do przeprowadzenia trzech zamachów w Mosulu na północy Iraku, w których zginęło co najmniej 15 cywilów i ośmiu policjantów - poinformowało w wydanym komunikacie irackie ministerstwo obrony.