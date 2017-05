Ryszard Petru: Propozycja prezydenta ws. referendum kostytucyjnego to hucpa

Foto: PAP/ Bartłomiej Zborowski

- Do końca nie wiem, jaki jest cel przeprowadzania referendum bez debaty konstytucyjnej, bez komisji konstytucyjnej, bez jakiegoś szerokiego porozumienia co w tej konstytucji działa, a co nie. To jest hucpa – mówił w TVN24 Ryszard Petru o propozycji prezydenta.