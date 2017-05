Referendum konstytucyjne: Kukiz'15 chce spotkania z Dudą

"Najlepiej by było, o to wnosi też klub Kukiz'15 do prezydenta, by rozpoczęły się konsultacje ws pytań, które miałyby być zawarte w referendum" - powiedział Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 we wtorkowej audycji "Polityka w samo południe" w RDC.

Jak dodał: "Chcemy się spotkać z prezydentem i na ten temat [debaty przed referendum i pytań referendalnych] porozmawiać. Rozmawianie nie jest niczym złym. To powinno doprowadzić do konsensusu". Marek Jakubiak zapowiedział też, że jeszcze we wtorek prezydium klubu wyśle pismo w tej sprawie do prezydenta Dudy. Jak podkreślił: "Liczymy na pozytywną odpowiedź".

Prezydent Andrzej Duda zaproponował referendum i debatę nad zmianami w Konstytucji w przemówieniu z okazji Święta 3 Maja. Później zapowiedział też powołanie specjalnego pełnomocnika ds. referendum oraz to, że powinno mieć kilkanaście pytań dotyczących ustroju państwa.