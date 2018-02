Chińska polityka prokreacyjna może zaostrzyć nierówność płci

Nowe badania socjologiczne wskazujš, że chińska polityka, pozwalajšca na posiadanie maksymalnie dwóch dzieci, może negatywnie wpływać na status kobiet i równouprawnienie płci.

Chiny odeszły od polityki pozwalajšcej na posiadanie jednego dziecka w rodzinie. Obecnie państwo zezwala na maksymalnie dwójkę dzieci. Jednak nowe badania socjologiczne, przeprowadzone przez naukowców z University of British Columbia (UBC), sugerujš, że może to negatywnie wpłynšć na status kobiet i równouprawnienie płci.

W badaniu opublikowanym w Chińskim Przeglšdzie Socjologicznym stwierdzono, że kobiety w małżeństwach o dominujšcej roli mężczyzny, majš większš skłonnoœć ulegania naciskom, aby mieć drugie dziecko – nawet, jeœli go nie chciały. W małżeństwach, w których kobieta ma większš władzę, chęć urodzenia drugiego dziecka nie zwiększa się pod presjš męża.

W 2016 roku przeprowadzono badania ankietowe. W ich trakcie naukowcy poznawali zamiary kobiet, które chciały mieć nie więcej niż jedno dziecko lub już je miały. Kobiety zostały poproszone o wskazanie, kto ma większš władzę w swoich rodzinach: mšż czy żona.

Wyniki badań majš daleko idšce konsekwencje dla równoœci płci w chińskich miastach, gdzie macierzyństwo jest głównym czynnikiem wpływajšcym na zróżnicowanie wynagrodzenia. W przeciwieństwie do krajów europejskich, które prowadzš hojnš politykę prorodzinnš w celu wspierania płodnoœci i ułatwiania godzenia życia zawodowego z rodzinnym, chiński rzšd nie zapewnia œwiadczeń socjalnych, takich jak dopłaty do opieki nad dziećmi czy przedszkola finansowane ze œrodków publicznych. W rezultacie zarobki chińskich matek sš coraz gorsze w stosunku do tych uzyskiwanych przez ojców.

Kobiety sš w gorszej sytuacji na rynku pracy, co zaostrza nierównoœć płci w dostępie do zasobów, a to z kolei zmniejsza siłę przetargowš kobiet. Redukuje się ich potencjał do forsowania równoœci w rodzinie i zdolnoœć do zaprzestania rodzicielstwa, co ma wpływ na karierę zawodowš kobiet. Badanie sugeruje, że polityka „dwóch dzieci” może zaostrzyć błędne koło nierównoœci płci w Chinach.