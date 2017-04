Japończyków coraz mniej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Przed trzema laty japoński rząd ogłosił cel utrzymania populacji kraju na poziomie 100 mln w ciągu najbliższych 50 lat.

Krajowy Instytut Badań nad Populacją i Bezpieczeństwem co pięć lat publikuje swoje prognozy kreślące demograficzny horyzont na pół wieku do przodu. Według najnowszych danych maleje tempo wymierania społeczeństwa. Liczba Japończyków ma spaść poniżej 100 mln w 2053 r., przed pięcioma laty zakładano, że dojdzie do tego w 2048 r.

W Japonii rośnie odsetek seniorów. W 2015 r. wyniósł 26,6 proc. całej populacji, w 2065 r. ma osiągnąć 38,4 proc. Japoński rząd ostrzega przed wiążącymi się z tym kosztami obsługi ubezpieczeń społecznych.

Populacja kraju osiągnęła najwyższy poziom 128,08 mln w 2008 r. W 2015 r. spadła do 127,09 mln. Najniższa średnia dzietność wyniosła 1,26 w 2005 r., dekadę później zanotowano jej wzrost do 1,45, co wciąż pozostaje na dużo niższym niż zakładany przez rząd poziomie 1,8. Średnia długość życia kobiet ma osiągnąć 91,35 w 2065 r. (w 2015 r. wyniosła 86,98), a mężczyźni mają przeciętnie żyć wówczas 84,95 lat (wobec 80,75 z 2015 r.).