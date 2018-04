Pierwszy wyrok Trybunału w Strasburgu dotyczący detencji cudzoziemców w Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pierwszy wyrok odnoszšcy się do umieszczania dzieci w strzeżonych oœrodkach w Polsce.

Sprawa dotyczy rodziny z Czeczenii (rodziców z dziećmi), która złożyła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o nadanie statusu uchodŸcy. W 2013 r. polskie władze odmówiły rodzinie i orzekły o jej wydaleniu. Wówczas cała rodzina wyjechała do Niemiec, a podczas pobytu za granicš urodziło się kolejne dziecko. W styczniu 2014 r. matka wraz z dziećmi zostali przekazani do Polski i umieszczeni w Strzeżonym Oœrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w oczekiwaniu na wydalenie. Wojewoda warmińsko-mazurski uznał jednak, że pobyt dziecka urodzonego w Niemczech jest legalny i przez to nie musi opuszczać Polski.

Podczas pobytu w strzeżonym oœrodku, rodzina złożyła kolejny wniosek o nadanie statusu uchodŸcy. Ojcu skarżšcej w osobnym postępowaniu nadany został status uchodŸcy w oparciu o podobne powody, jakie podała skarżšca, dlatego Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wstrzymał wykonanie swojej wczeœniejszej decyzji o wydaleniu. Rodzina została zwolniona z oœrodka dopiero pod koniec czerwca 2014 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie prawa do życia rodzinnego wobec nich. W wyroku wskazano, że doszło do tego przez niewzięcie pod uwagę dobra trójki dzieci podczas decydowaniu o pozbawieniu wolnoœci, do czego polskie władze były zobowišzane na podstawie przepisów prawa (m.in. Konwencji praw dziecka ONZ czy Karty praw podstawowych UE).

Sam fakt, że dzieci sš umieszczane w oœrodku strzeżonym razem z rodzicami, w opinii Trybunału nie stanowi zapewnienia najlepszego interesu dziecka. Ponadto Trybunał uznał, że polskie władze powinny rozważyć zastosowanie œrodków wolnoœciowych, a detencja powinna zawsze być rozwišzaniem, po które sięga się w ostatecznoœci. W wyroku stwierdzono również, że okres pozbawienia wolnoœci (5 miesięcy i 20 dni) był zbyt długi, a postępowania administracyjne prowadzone wobec dzieci pozbawionych wolnoœci powinny być prowadzone szybciej i z większš starannoœciš.

- Jest to pierwszy wyrok ETPC odnoszšcy się do umieszczania dzieci w strzeżonych oœrodkach. Jednoczeœnie potwierdza on obawy wysuwane od lat przez organizacje pozarzšdowe [m.in. w raporcie HFPC i SIP „Wcišż za kratami"], że dobro dzieci nie jest w odpowiedni sposób brane pod uwagę przy decydowaniu o umieszczeniu rodzin w tego typu placówkach – powiedział Jacek Białas, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka reprezentujšcy skarżšcych przed Trybunałem w Strasburgu. - Mam nadzieję, że to orzeczenie wpłynie na praktykę działania polskich władz w tym zakresie i dobro dziecka będzie zawsze badane w takich sprawach – dodał.

Sprawa Bistieva przeciwko Polsce, skarga nr 75157/14