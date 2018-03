Brexit: Ostatnie miesiące, aby uniknąć dramatu

Dokładnie za rok – 29 marca 2019 r. – Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Ale najpóŸniej do paŸdziernika powinna wynegocjować warunki rozwodu.

Po ustaleniu zasad brexitu umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez Westminster, parlamenty 27 krajów pozostajšcych w Unii oraz Parlament Europejski. Założenie, że uda się do zrobić w cišgu pół roku, i tak jest bardzo optymistyczne. Dlatego na wszelki wypadek przewidziano okres przejœciowy do końca 2020 r., w trakcie którego Londyn nie będzie już miał prawa głosu w Radzie UE, ale pozostanie częœciš jednolitego rynku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Choć od referendum w sprawie brexitu niedługo minie dwa lata, wcišż nie udało się uzgodnić najważniejszych elementów porozumienia. Instytut analityczny Economist Intelligence Unit (EIU) zakłada, że zawarcie na czas kompleksowej umowy o wolnym handlu (FTA) wcišż jest możliwe. Przyznaje jednak, że „istnieje bardzo realne ryzyko, iż rozmowy zostanš zerwane". Wówczas współpracę handlowš między Wyspami a kontynentem będš regulowały powszechne zasady Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). To będzie tzw. hard brexit: brutalne zerwanie wielu więzi gospodarczych.

Ten czarny scenariusz jest przede wszystkim spowodowany niezwykle złożonym charakterem negocjacji: umowa o wolnym handlu między Uniš a Kanadš była np. negocjowana przez siedem lat. Kłopoty sprawia jednak także zasada powišzania wszystkich obszarów rokowań: Bruksela uważa, że dopóki całoœć problemów nie jest uzgodniona, nic nie jest uzgodnione.

Tymczasem na rok przed brexitem wcišż otwarte pozostajš przynajmniej dwie inne, zasadnicze kwestie. Po pierwsze chodzi o uniknięcie przywrócenia kontroli na granicach między Irlandiš Północnš i Republikš Irlandii i uratowanie procesu pokojowego. Bruksela uważa, że to możliwe, tylko jeœli Ulster pozostanie w unii celnej ze Wspólnotš. Jednak wchodzšca w koalicję z torysami partia północnoirlandzkich lojalistów DUP obawia się, że to byłby pierwszy krok ku zjednoczeniu Zielonej Wyspy.

Otwarty pozostaje także problem przyszłego statusu obywateli UE mieszkajšcych w Wielkiej Brytanii, w tym ok. 900 tys. Polaków.

Na razie w Londynie nie czuć obaw przed nadchodzšcš katastrofš. Co prawda w City, którego usługi finansowe dostarczajš 12 proc. dochodu narodowego kraju, liczba ofert pracy spadła do najniższego poziomu od siedmiu lat, ale nie widać masowego przenoszenia działalnoœci banków na kontynent. Nieco wzrosły też i tak przecież rekordowe ceny nieruchomoœci w brytyjskiej stolicy.

Ale jednoczeœnie 51 proc. firm przygotowuje plany ewentualnoœciowe, na wypadek gdyby wiosnš przyszłego roku perspektywa hard brexit stała się już bardzo realna. Niektóre z nich – jak Unilever – przeniosły już nawet swojš głównš siedzibę na kontynent.

Od referendum funt stracił ok. 1/6 wartoœci wobec euro. Z tego powodu, rzecz symboliczna, Wielka Brytania musiała ustšpić Francji pište miejsce na liœcie największych gospodarek œwiata. Mimo dobrej koniunktury na œwiecie wzrost gospodarczy kraju w IV kw. ub.r. spadł w ujęciu rocznym do ledwie 1,4 proc. wobec 2,5 proc. we Francji, 2,9 proc. w Niemczech i 4,3 proc. w Polsce. Zdaniem EIU, jeœli nie będzie porozumienia z Uniš, do 2022 r. brytyjski PKB straci aż 2,7 proc. wobec obecnych prognoz. Ale niektóre branże gospodarki straciłyby znacznie więcej. Aktywa banków spadłyby aż o 9,8 proc., sprzedaż nowych aut o 13,1 proc., a obroty handlu detalicznego – o 13,4 proc.

Pogarszajšca się sytuacja gospodarcza wcale nie wpływa jednak na znaczšcš zmianę podejœcia społeczeństwa do brexitu. W czerwcu 2016 r. za rozwodem głosowało 52 proc. Brytyjczyków. To przede wszystkim mieszkańcy mocno dotkniętych kryzysem regionów Anglii, podczas gdy bogaty Londyn, a także Szkocja i Irlandia Północna były przeciw. Dziœ tylko relatywnie niewielka częœć Brytyjczyków chce pójœć za apelem Tony'ego Blaira i uzyskać ponownš szansę na głosowanie w sprawie brexitu.

Ale i rzšd Theresy May Ÿle rozpoznał taktykę negocjacji z Uniš. Liczył, że uda się zerwać jednolity front krajów Wspólnoty, w szczególnoœci wykorzystujšc do tego Polskę. Nasz kraj, choć toczy wiele sporów z Brukselš, zachował się jednak niezwykle solidarnie z resztš Unii. Okazało się, że utrzymanie minimalnej spójnoœci Wspólnoty leży w interesie nawet mocno eurosceptycznych rzšdów. Kłopoty Brytyjczyków stały się przestrogš przed wychodzeniem z Unii: od dwóch lat poparcie dla integracji w większoœci krajów UE istotnie wzrosło.