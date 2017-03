Polonijna dziennikarka o szkockim referendum

Rzeczpospolita: Kolejne referendum niepodległościowe w Szkocji może się odbyć już na przełomie 2018 i 2019 roku. Jakie są powody tej decyzji?

Magdalena Grzymkowska: Premier Szkocji Nicola Sturgeon jest hazardzistką i ma szansę zaistnieć w historii jako ta, która doprowadziła swój kraj do niepodległości. Moment wydaje się idealny, bo po raz pierwszy od kilku miesięcy sondaże wskazują, że większość Szkotów chce opuszczenia Zjednoczonego Królestwa. Jednocześnie postanowienie o przeprowadzeniu referendum to odpowiedź Szkocji na ignorancję rządu Theresy May. Brexit był kroplą, która przelała czarę goryczy.

Więc to świadoma decyzja Szkotów?

To raczej ogromne zaskoczenie, i to nie tylko dla Londynu, ale także dla samych mieszkańców Szkocji. Ma to swoje uzasadnienie we wcześniejszym referendum, przeprowadzonym przecież nie tak dawno, bo w 2014 roku. Zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami głosowanie miało się nie powtórzyć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Tymczasem do kolejnego referendum ma dojść już wkrótce.

Jakie są reakcje na ponowne referendum?

Podnoszone są różne głosy. Z jednej strony mamy bardzo pozytywny odzew osób, które mówią, że skoro Wielka Brytania dzięki Brexitowi odzyskała kontrolę nad państwem, tak samo Szkocja dzięki referendum odzyska prawo decydowania o sobie. Z drugiej strony słychać opinie, że ponowne poruszenie kwestii referendum to tylko sposób na odwrócenie uwagi od realnych problemów Szkocji. Wśród nich wymienia się np. spadek poziomu edukacji, rosnące podatki czy niskie standardy służby zdrowia.

Czy to głosowanie będzie miało wpływ na środowisko międzynarodowe?

Jest dużo znaków zapytania związanych z niepodległością Szkocji. Ale na pewno to referendum nie będzie na rękę niektórym państwom europejskim, w których istnieją tendencje separatystyczne, np. Hiszpanii, Grecji czy Cyprowi.

—rozmawiała Katarzyna Płachta