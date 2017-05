Minister ds. Brexitu: Obsesja Unii Europejskiej ws. Trybunału Sprawiedliwości

UE: KE upoważniona do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu

Nawiązał w ten sposób do przyjętych w poniedziałek w Brukseli przez ministrów ds. europejskich 27 krajów UE wytycznych dla Komisji Europejskiej, która ma być negocjatorem Brexitu ze strony Unii Europejskiej. Kraje UE opowiedziały się w dokumencie za tym, by prawa obywateli po Brexicie były chronione na podstawie prawa unijnego gwarantowanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

"Porozumienie, do którego dążymy, będzie wymagało niezależnego i bezstronnego egzekwowania - głosi oświadczenie Davisa wydane w reakcji na decyzję 27 krajów UE. - Ale ideologiczna obsesja w Brukseli na punkcie jednostronnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE w Wielkiej Brytanii po tym, gdy opuścimy UE, jest nie do zaakceptowania i nie będzie działać".

Ministrowie upoważnili KE do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu, co ma nastąpić w czerwcu. Głównym priorytetem negocjacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma być ochrona statusu i praw obywateli – zarówno obywateli krajów UE27 w Zjednoczonym Królestwie, jak i brytyjskich obywateli w UE27 – a także ich rodzin. Według mandatu negocjacyjnego dla KE, prawa wszystkich tych osób mają być chronione na podstawie przepisów unijnych gwarantowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Takie podejście oznacza, że w razie sporów ostatnie słowo w sprawie praw obywateli już po Brexicie miałyby nie brytyjskie sądy, ale unijny trybunał w Luksemburgu, co Londyn zdecydowanie odrzuca.

Chodzi o 3,2 mln obywateli unijnych mieszkających w W. Brytanii i 1,2 mln Brytyjczyków mieszkających obecnie na kontynencie. Mandat negocjacyjny przewiduje zagwarantowanie tym osobom oraz członkom ich rodzin uzyskania prawa stałego pobytu po pięcioletnim okresie zamieszkiwania. KE chce, by gwarancje prawne dotyczyły też osób, które w przeszłości mieszkały w W. Brytanii lub tylko tam pracują, mieszkając jednocześnie w innym kraju UE. Nie wiadomo, ile w sumie jest takich osób, ale samych pracowników transgranicznych doliczono się ok. 60 tys.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca i powinna opuścić wspólnotę w ciągu dwóch lat, do 29 marca 2019 roku.