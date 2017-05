Wielka Brytania: Nowy mural Banksy'ego. Komentarz do Brexitu

W Dover na południu Anglii pojawił się nowy mural Banksy'ego - informuje w poniedziałek BBC. Najnowsze dzieło legendy street artu przedstawia robotnika usuwającego za pomocą dłuta jedną z gwiazd we fladze Europy, co interpretuje się jako komentarz do Brexitu.