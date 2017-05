Wielka Brytania: Premier May zapowiada redukcję imigracji po Brexicie

- Jest ważne, byśmy nadal mówili, i będziemy mówić, że naprawdę chcemy zmniejszyć imigrację netto do możliwego do utrzymania poziomu. Uważamy, że ten poziom to dziesiątki tysięcy - powiedziała May swoim zwolennikom w Londynie.

Reuters odnotowuje, że według danych oficjalnych w okresie od września 2015 r. do września 2016 r. do W. Brytanii przybyło netto 273 tys. imigrantów, o 49 tys. mniej niż w poprzednim rocznym okresie i najmniej od okresu rocznego zakończonego w czerwcu 2014.

May zaakcentowała, że kiedy W. Brytania opuści już Unię Europejską, będzie mogła "ustanowić reguły dotyczące ludzi przybywających do Zjednoczonego Królestwa z UE". Dodała, że po wyjściu z UE nie będzie już w przypadku W. Brytanii "swobody przemieszczania się, takiej jak w przeszłości".