Konrad Szymański: Nikomu nie zależy na tym, żeby Brexit wyglądał na karanie Wielkiej Brytanii

- By osiągnąć możliwość zawarcia ambitnego porozumienia, które zastąpi członkostwo Wielkiej Brytanii w UE, musimy możliwie szybko zająć się wynegocjowaniem dobrych warunków, jeśli chodzi o ochronę praw obywateli wszystkich państw członkowskich UE -27, tych państw, które zostają w UE, w tym przede wszystkim polskich, którzy są najliczniejsza grupą społeczną spośród narodowości unijnych w Wielkiej Brytanii - powiedział Szymański na briefingu prasowym.

Jak podkreślił drugim ważnym aspektem w kontekście Brexitu, który potwierdziła premier Szydło w trakcie czwartkowego spotkania z Barnierem była kwestia rozliczenia finansowego.

- Chcielibyśmy, aby wszystkie zobowiązania natury budżetowej, finansowej, które narosły przez bardzo długie lata członkostwa Wielkiej Brytanii w UE były rzeczowo zdefiniowane tak, aby obie strony miały poczucie, że realizują zobowiązania ważne, które są wymagalne, które są faktyczne - zaznaczył wiceszef MSZ.

- Nikomu nie zależy na tym, aby sam proces Brexitu wyglądał na jakiekolwiek karanie Wielkiej Brytanii za demokratyczną decyzję o opuszczeniu UE. Z całą pewnością nie jest to intencją strony polskiej, nie jest to intencją głównego negocjatora, zależy nam na tym, żeby obie strony, także społecznie miały poczucie, że to są negocjacje obopólnie prowadzące do satysfakcjonującego efektu - dodał.

Szymański zaznaczył, że do ratyfikowania porozumienia ws. Brexitu w parlamentach poszczególnych krajów członkowskich oraz w parlamencie brytyjskim potrzeba "dużej dozy spokoju, precyzji i dobrego definiowania wzajemnych względem siebie oczekiwań".

- Myślę, że to był bardzo dobry dzień z punktu widzenia widoczności polskich interesów, polskich oczekiwań wobec niebawem rozpoczynających się negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oczekiwań i interesów - ocenił wiceszef MSZ.