Premier: Polska skutecznie wpisała swoje oczekiwania do wytycznych ws. Brexitu

W sobotę przywódcy 27 państw członkowskich przyjęli wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu.

"Będziemy przyglądali się teraz, jak przebiega realizacja tych wytycznych przez Unię Europejską, która w naszym imieniu rozpocznie negocjacje. Muszą być one skrupulatnie wpisane do mandatu negocjacyjnego, którego projekt będzie niebawem ogłoszony przez KE" - podkreśliła.

Szydło powiedziała, że podczas spotkania unijnych przywódców podkreśliła, iż bardzo istotną kwestią w tym procesie jest jedność. "W wyniku tego, że potrafiliśmy tę jedność zachować i wspólnie słuchać się nawzajem - i również uwzględnić postulaty państw członkowskich - udało się przed posiedzeniem dzisiejszej Rady (Europejskiej) wypracować dobry, dla wszystkich akceptowalny dokument wytycznych i można go było bardzo szybko i sprawnie przyjąć" - powiedziała.

Dodała, że udało się to dzięki ogromnej pracy wszystkich państw członkowskich. "Wszystkim należą się podziękowania i gratulacje. W imieniu polskiego rządu ogromny wkład pracy w ten dokument włożył minister (ds. europejskich) Konrad Szymański" - powiedziała.

"Zgodziliśmy się, rozmawiając dziś na temat procesu, który jest przed nami, że ten drugi etap będzie znacznie trudniejszy i warto zachować jedność i transparentność procesu, ażeby nie było pokusy wśród niektórych państw odchodzenia od tych założeń, które przyjęliśmy" - powiedziała premier.

"Z moich rozmów z panią premier Theresą May mamy jasny obraz tego, że Wielka Brytania oczekuje przede wszystkim, iż ten proces negocjacyjny będzie postępował szybko. Ma oczywiście jasne stanowisko co do tego, że na początku procesu muszą być rozwiązane problemy obywateli i problemy finansowe" - zaznaczyła.

Jak oceniła, "odnoszę wrażenie, że w tej chwili premier May bardziej skoncentrowana jest na kampanii wyborczej w tych najbliższych dniach i tygodniach, ale cały czas chce mieć kontakt z nami, z Radą Europejską".

"Polska bardzo jasno stawia sprawę, od momentu, kiedy okazało się, że Wielka Brytania opuści UE. Chcemy dobrych relacji bilateralnych z Wielką Brytanią i chcemy również, aby przyszłe relacje między Wielką Brytanią a UE były oparte na zasadzie partnerstwa i wzajemności. Ale aby tak się stało, negocjacje, które dzisiaj przyjętym mandatem uruchamiamy, muszą być przede wszystkim spełnieniem zawartych w nim postulatów" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu.

Jak podkreśliła szefowa rządu, "dla Polski na tym etapie priorytetem są praw obywateli i kwestie finansowe".

Premier zaznaczyła, że "będziemy pełnili rolę stabilizującą w negocjacjach". "Musi to być uporządkowany proces, którego celem nie będzie karanie Wielkiej Brytanii, ale zawarcie rzetelnego porozumienia, które zminimalizuje ryzyka i niepewność dla obywateli, przedsiębiorstw i gospodarek zarówno państw UE, jak i Wielkiej Brytanii" - zaznaczyła.

"Jesteśmy gotowi rozmawiać o przyszłych relacjach po właściwym uzgodnieniu kwestii praw obywateli oraz rozliczenia finansowego" - powiedziała Szydło.

Jak dodała "wystarczający postęp w negocjacjach oznacza dla nas po pierwsze zagwarantowanie katalogu praw dla obywateli, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE; gwarancje te muszą być oparte na prawie UE i pozwalać na nabycie prawa stałego pobytu również po Brexicie".

Zaznaczyła, że - po drugie - chodzi o "uzgodnienie zasad, które pozwolą precyzyjnie określić wielkość i harmonogram realizacji zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec budżetu UE".