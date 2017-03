Rząd o Brexicie: Prawa Polaków powinny być zachowane

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Będzie to ramowe stanowisko rządu w związku z negocjacjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. To stanowisko w najbliższych kilkudziesięciu minutach powinno pojawić się w porządku obrad. Takie stanowisko, jako polską propozycję do stanowiska Rady Europejskiej w toku negocjacji UE z Wielką Brytania, będziemy chcieli przedłożyć RE" - powiedział Bochenek podczas poniedziałkowego briefingu.

"To będzie polski wkład w stanowisko unijne na temat tego, jak cała procedura wyjścia i proces negocjacji powinien przebiegać" - dodał.

Dziennikarze dopytywali rzecznika o szczegóły stanowiska rządu.

"Od samego początku, jeśli chodzi o kwestię Brexitu, mówimy, że prawa Polaków powinny być zagwarantowane i to jest również element stanowiska Polski" - oświadczył Bochenek.

"Uważamy - i to również wybrzmi w tym dokumencie - że UE powinna dookreślić zasady, według jakich będzie procedowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak, aby uwzględnić interesy wszystkich państw członkowskich UE" - mówił Bochenek.

Jak dodał, Wielka Brytania powinna mieć możliwość ścisłej współpracy z UE. "Ta współpraca powinna się odbywać z poszanowaniem zasad, które dzisiaj funkcjonują w UE. Tutaj mamy na myśli cztery swobody: przepływu towarów, usług, osób i kapitału" - poinformował. "Wielka Brytania powinna te podstawowe zasady rynku wewnętrznego UE szanować" - zaznaczył.

"Uważamy, że na pewno sytuacja Wielkiej Brytanii nie powinna być bardziej korzystna po wyjściu jej z UE, niż sytuacja państw członkowskich, które do tej Unii będą należały" - mówił rzecznik.

"Mamy nadzieję, że stanowisko (polskiego rządu) będzie elementem stanowiska całej RE na temat Brexitu" - dodał.

KE zadeklarowała w poniedziałek gotowość do otwarcia negocjacji w sprawie Brexitu po tym jak rząd brytyjski zapowiedział, że 29 marca prześle notyfikację w tej sprawie. Szef Rady Europejskiej chce przygotować projekt wytycznych w ciągu dwóch dni od notyfikacji.