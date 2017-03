Wielka Brytania: Premier May rozpoczęła procedurę wyjścia z UE

Negocjacje zostały rozpoczęte w nieco ponad dziewięć miesięcy po ubiegłorocznym referendum ws. członkostwa w Unii Europejskiej, w którym Brytyjczycy zagłosowali większością 52 do 48 proc. za opuszczeniem Wspólnoty.

List notyfikujący intencję wyjścia z Unii Europejskiej został podpisany przez May we wtorek po południu i przewieziony pociągiem Eurostar do Brukseli przez jednego z oficjeli ministerstwa spraw zagranicznych, który doręczył go brytyjskiemu ambasadorowi przy unijnych instytucjach, sir Timowi Barrowowi. To on oficjalnie przekazał w środę list na ręce przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska rozpoczynając dwuletni okres negocjacji ws. Brexitu.

"Biała Księga" - w czwartek

Theresa May zapowiedziała, że "białą księgę", potwierdzającą plany przeniesienia unijnych przepisów, by stały się one prawem brytyjskim, "aby każdy wiedział, jaka jest jego sytuacja" - rząd przedstawi w czwartek.

Podczas wystąpienia w Izbie Gmin szefowa rządu podkreśliła, że ruch ten jest elementem szerszej rządowej strategii, aby przedstawiać możliwie jak najwięcej szczegółów na każdym etapie negocjacji, "aby przedsiębiorcy, sektor publiczny i każdy miał tak wiele jasności, jak tylko jesteśmy w stanie zapewnić w trakcie tego procesu".

"Gwarancja praw migrantów priorytetem w rozmowach z UE"

Brytyjska premier Theresa May podkreśliła w Izbie Gmin, że "jasno zaznaczyła w liście" ws. Brexitu, że zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w Europie jest dla niej "priorytetem w rozmowach".

Deklaracja May padła podczas wystąpienia w parlamencie, w trakcie którego potwierdziła, że Wielka Brytania uruchomiła proces wyjścia z Unii Europejskiej, przekazując formalny wniosek na podstawie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego na ręce przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

W Wielkiej Brytanii mieszka ok. 3,3 miliona obywateli Unii Europejskiej, w tym prawie milion Polaków, których prawa są zagrożone w wyniku wyjścia kraju ze Wspólnoty. Przedstawiciele obu stron negocjacji wielokrotnie deklarowali, że będą chcieli doprowadzić do porozumienia w tej sprawie "możliwie jak najszybciej".

"Podczas negocjacji będę reprezentować także obywateli UE"

Brytyjska premier Theresa May zapewniła także, że podczas negocjacji z UE ws. Brexitu będzie reprezentowała "każdą osobę w kraju, (...) również obywateli UE, którzy tutaj stworzyli swój dom". Podkreśliła znaczenie jedności narodowej w czasie rozmów.

W trakcie specjalnego oświadczenia przed deputowanymi May mówiła, że w obliczu "tej ważnej podróży nasze wspólne wartości, interesy i ambicje mogą, i muszą, nas połączyć".

- Wszyscy chcemy widzieć Wielką Brytanię, która jest silniejsza niż dzisiaj; chcemy kraju, który jest uczciwszy i daje każdemu szansę na odniesienie sukcesu. Chcemy zbudować naród, który będzie bezpieczny dla naszych dzieci i wnuków. Chcemy żyć w prawdziwie globalnej Wielkiej Brytanii, która wychodzi (z Unii Europejskiej) i dba o relacje ze starymi przyjaciółmi i nowymi sojusznikami na całym świecie - podkreśliła May.

- Takie właśnie są ambicje rządowego Planu dla Wielkiej Brytanii; ambicje, które nas jednoczą, bo nie definiujemy się dłużej przez to, jak zagłosowaliśmy (w referendum), ale przez naszą determinację, aby ten wynik przekuć w sukces - dodała.