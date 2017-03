Niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel: Zostańmy przyjaciółmi po Brexicie

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wielka Brytania: Premier May rozpoczęła procedurę wyjścia z UE

- Długie dziewięć miesięcy czekania minęło - powiedział Gabriel, gdy Londyn oficjalnie rozpoczął Brexit. Podkreślił, że Unia Europejska dobrze wykorzystała ten czas.

- Wiemy, czego chcemy - oświadczył, dodając, że rząd Niemiec "z całych sił" będzie wspierał Komisję Europejską w negocjacjach z W. Brytanią. Zaakcentował, że decydującą zasadą negocjacji musi być trzymanie się razem "Europy 27".

Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji, choć decyzja Wielkiej Brytanii wciąż jeszcze dla wielu jest trudna do zrozumienia, obecnie chodzi o to, by również w przyszłości mieć dobre, przyjazne relacje z Londynem.

- Potrzebujemy się nawzajem - podkreślił.

Gabriel ostrzegł, że negocjacje w sprawie Brexitu nie będą łatwe dla żadnej ze stron.

Powiedział też, że trudno zrozumieć, jak jakiś kraj może wierzyć, że lepiej będzie mu samotnie w obecnym środowisku globalnym.