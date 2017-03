Francois Hollande: Unia Europejska dwóch prędkości po Brexicie

- Myślę, że to będzie bolesne dla Brytyjczyków - powiedział Hollande w Indonezji, gdzie kończy wizytę, po czym dodał, że będzie to "bolesne pod względem ekonomicznym". Prezydent Francji wyraził jednocześnie przekonanie, że Brexit "zmusi Europę, by iść dalej do przodu, bez wątpienia poruszając się różnymi prędkościami", co zresztą - jego zdaniem - "zawsze miało miejsce".

Procedurę Brexitu Hollande określił jako "nieodwracalną" i zastrzegł, że nie będzie mogła trwać dłużej niż przewidziane traktatem dwa lata.

- Zakończy się to porozumieniem handlowym między Zjednoczonym Królestwem a Europą. Miejmy nadzieję, że będzie to najlepsze możliwe porozumienie handlowe i dla Europy, i dla Zjednoczonego Królestwa - dodał szef francuskiego państwa.

- Co do zasady, nie mamy zamiaru karać Brytyjczyków - zapewnił Hollande.

Brytyjska premier Theresa May poinformowała Izbę Gmin, że jej rząd rozpoczął procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Negocjacje zostały rozpoczęte w nieco ponad dziewięć miesięcy po ubiegłorocznym referendum ws. członkostwa w UE, w którym Brytyjczycy zagłosowali większością 52 do 48 proc. za Brexitem.