Times: Premier zdeterminowana, by nie dopuścić do szkockiego referendum

Foto: AFP

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May jest zdeterminowana, by nie dopuścić do szkockiego referendum niepodległościowego, ponieważ głosowanie mogłoby osłabić pozycję negocjacyjną W. Brytanii w rozmowach z Brukselą nt. wyjścia z UE – pisze "The Times".