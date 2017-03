Tusk: Brexit bez żadnego porozumienia z UE byłby zły dla wszystkich

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić, by UE i Wielka Brytania były bliskimi przyjaciółmi w przyszłości. Będzie nam brakować Wielkiej Brytanii jako członka UE. Jednocześnie chcę jeszcze raz podkreślić, że drzwi UE pozostaną otwarte dla naszych brytyjskich przyjaciół - powiedział Tusk w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dodał, że Unia przygotowuje się do negocjacji nad porozumieniem w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, które rozpoczną się po złożeniu przez rząd w Londynie oficjalnej noty o zamiarze opuszczenia Unii. Ma to nastąpić pod koniec marca. - Chcemy, by proces ten był konstruktywny i dobrze zorganizowany - powiedział Tusk.

- Jednak należy też odnieść się do twierdzeń, które coraz częściej przybierają formę pogróżek, że brak porozumienia będzie dobry dla Wielkiej Brytanii, a zły dla UE. Chcę powiedzieć jasno, że scenariusz braku porozumienia byłby zły dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, bo pozostawiłby wiele nierozwiązanych problemów - podkreślił szef Rady Europejskiej.

- Nie damy się zastraszyć przez te groźby i zapewniam, że one po prostu nie będą skuteczne. Naszym celem jest spokojny rozwód i dobre ramy na przyszłość. I dobrze wiedzieć, że premier Theresa May podziela ten pogląd - oświadczył Tusk.

Brytyjska premier m.in. w swoim styczniowym wystąpieniu na temat przygotowań do Brexitu powiedziała, że brak porozumienia z UE byłby lepszy niż złe porozumienie. Według May celem Wielkiej Brytanii będzie wypracowanie ambitnej umowy o wolnym handlu z UE.