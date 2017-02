Izba Gmin poparła w 3. czytaniu ustawę dot. wyjścia z UE

Foto: AFP

Brytyjska Izba Gmin, niższa izba parlamentu, poparła w środę w trzecim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresę May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Dokument zostanie skierowany do dalszych prac w Izbie Lordów.