Izu Ugonoh. Ostatnia nadzieja białych? To mi się podoba

Z dzieciństwa najbardziej pamiętam zaciœnięte pięœci w kieszeniach. Wiem, że to chore, ale myœlałem, że każdy szykuje się do walki – mówi Michałowi Kołodziejczykowi polski pięœciarz wagi ciężkiej Izu Ugonoh.

Plus Minus: Czy Polacy sš rasistami?

Gdyby tylko dlatego, że ma pan białš skórę, czuł się pan lepszy ode mnie, to byłby pan rasistš.

Pytam ogólnie, o Polaków.

Dużo częœciej spotykałem się w Polsce z bezpodstawnš agresjš, ignorancjš i głupotš, w żaden sposób niepodszytš ideologiš, nawet durnš. Przeszkadzałem komuœ, bo się wyróżniałem, a nie dlatego, że biała rasa jest najlepsza. To jak z Żydami. Ktoœ ich nie lubi, bo jego tata ich nie lubi i dziadek też, a sam żadnego Żyda nawet nie widział. Nie wiem, czy Polacy sš rasistami, wiem za to, że jest duża dyskryminacja.

Czarnoskórych?

W Polsce nie musisz mieć innego koloru skóry, żeby być dyskryminowanym. Wystarczy, że masz inne włosy albo piegi. A jak już masz tyle pigmentu co ja, to na pewno znajdzie się wiele powodów, żeby ci dokuczyć i uprzykrzyć życie. Nie będę się upierał, by to nazywać rasizmem, tak samo jak nie musiałem walczyć o polski paszport. Ja po prostu nigdy nie miałem innego. Proszę się zastanowić – co zmieni w moim życiu to, że ktoœ mi powie, że nie mogę być Polakiem? Jestem. To jest mój kraj, tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu studiowałem i tu mieszkam. Mogę przejœć na merytorycznš rozmowę i tłumaczyć, dlaczego mam prawo uważać się za Polaka, albo mogę przejœć do rękoczynów. Tylko po co?

Często pan słyszy, że nie ma pan prawa?

Wracać do Afryki kazano mi bardzo często. Pewnie teraz też można ludzi wyganiać w różne miejsca, ale dla mnie to było po prostu niezrozumiałe hasło. Nie miałem gdzie wracać, bo jestem stšd, z gdańskiej Żabianki. Mój przykład może dać trochę sił dzieciakom o innym kolorze skóry, z mieszanych rodzin, które już na poczštku swojej drogi w Polsce znajdš się w trudnej sytuacji. Kiedy przyjeżdżasz gdzieœ jako dorosły człowiek i doœwiadczasz rasizmu, myœlisz sobie: „OK, tu mnie nie lubiš, bo jestem czarny". Inaczej jest jednak, kiedy dorasta się w takim miejscu i w nim się buduje twoja tożsamoœć. Taki mały człowiek powinien naturalnie wejœć w społeczeństwo. A nie wchodzi.

Jak budowała się pana tożsamoœć?

Przez bunt.

To znaczy?

Wierszyka o Murzynku Bambo chcieli mnie uczyć już w przedszkolu i wtedy właœnie zaczšłem się buntować. Nie umiałem za bardzo wytłumaczyć, dlaczego nie będę się tego uczył, ale w œrodku czułem, że coœ było nie tak.

To co było nie tak?

Czułem frustrację. Murzynek Bambo w Afryce mieszka – a ja przecież mieszkam dwa bloki obok. Wierszyk, który w ciepły, dobry sposób miał przedstawiać czarnoskórego człowieka mówi o tym, że chłopiec boi się kšpać, bo się wybieli, a ja się kšpałem codziennie i się nie bałem, bo wiedziałem, że zostanę czarny i nic mi się nie stanie. Mówili, że œnieg widziałem w lodówce, a ja przecież bałwana ze Staszkiem dwa dni temu lepiłem.

Œmieje się pan.

Teraz się œmieję, a wtedy w małej głowie małego dzieciaka nie udało mi się tego posklejać. Czułem, że od samego poczštku w szkole chcš mnie oszukiwać, to nie był najlepszy start. Obudziło się we mnie „nie" i często głoœno zabierało głos.

Otoczenie pana ukształtowało?

Rodzina, szkoła, ulica – wszystko razem. Mama przyjechała z Nigerii do Polski i studiowała prawo. Po polsku. Miała dwójkę dzieci, taty nie było. Uczyła się po nocach, dostawała stypendium i dzięki temu, mieszkajšc w akademiku, jakoœ się utrzymywaliœmy. Jak pomyœlę o tym wszystkim co osišgnęła, jest dla mnie wzorem, jest moim bohaterem.

A co osišgnęła?

Wychowała w Polsce pištkę dzieci, w dużej mierze sama. I żadne z nas nie skończyło na ulicy. Imigrantka przyjechała z Nigerii i odnalazła się w nowym kraju, w nowym systemie, znakomicie sobie poradziła. Z całego rodzeństwa zawsze byłem najbardziej problematyczny, ale też wyszedłem na ludzi.

Pana tata był marynarzem.

Tak, ale nie był specjalnie obecny w naszym życiu. Taki detal. Kluczowy dla tej opowieœci.

Sporty walki były dla pana naturalnym wyborem?

Chciałem uwolnić się od blokady, bo wczeœniej bałem się walczyć o swoje.

Jak to rozumieć?

Moja wiedza na temat tego, co się ze mnš działo w dzieciństwie, jest teraz o wiele większa niż jeszcze kilka miesięcy temu. Kiedy pojawia się moment wdrożenia do społeczeństwa, czyli w przypadku dziecka pójœcie do przedszkola czy szkoły, wišże się to z dużym napięciem. U mnie z kolei wišzało się to z przekonaniem, że muszę być gotowy na walkę. Takš fizycznš, bijatykę normalnš. Nie siedziałem w domu, nie bałem się œwiata, miałem mnóstwo kolegów, bywałem na różnych gdańskich osiedlach i byłem popularnym chłopakiem, ale gdybym miał panu powiedzieć szczerze, co najbardziej pamiętam z dzieciństwa, to zaciœnięte pięœci w kieszeniach.

Przydawały się?

Umiejętnoœć bicia się była wskazana. W drodze do szkoły cišgle wszystko sobie wizualizowałem – co bym zrobił, jakby zaszło mnie pięciu. Tutaj bym się złapał tej rurki, tu się odwrócił, tu kopnšł. To była moja codziennoœć, normalny sposób myœlenia. Wiem, że to było chore, powinienem się zajmować czymœ innym, rozwijać się jak normalny chłopak, ale musiałem tak funkcjonować. A wie pan, co było najgorsze?

Co?

Sšdziłem, że wszyscy myœlš tak, jak ja. Że każdy szykuje się na akcję.

Kiedy pan zrozumiał, że to chore?

Pamiętam, jak majšc 17 lat, poleciałem do Irlandii. Poszedłem do sklepu, 15 minut drogi. Zobaczyłem, że z naprzeciwka idzie na mnie grupa chłopaków, trzech, może czterech. Dla mnie to był od razu sygnał, że może być dym. To było oczywiste. Szedłem na nich normalnie, ale znowu te pięœci w kieszeniach były gotowe. Kiedy się mijaliœmy, jeden z tych chłopaków powiedział do mnie: „Czeœć stary, co słychać?".

I co było słychać?

Byłem tak zmieszany i zaskoczony, że nie potrafiłem nic odpowiedzieć i poszedłem dalej. Wtedy pomyœlałem, że coœ jest chyba ze mnš nie tak.

Usprawiedliwiał się pan jakoœ?

Tak. Bo to nie była moja wina, niczego złego nie zrobiłem. To była reakcja na to, w jakich warunkach dojrzewałem. Wtedy w Irlandii pierwszy raz pomyœlałem, że nie musi tak być, że œwiat może wyglšdać inaczej. Spojrzałem na siebie z boku i się zawstydziłem.

Co pan teraz myœli, czytajšc o niechęci polskiego rzšdu do przyjmowania imigrantów?

Pamiętam Marsz Niepodległoœci. Z jednej strony było na nim sporo moich kolegów, ludzi, których znam, których lubię i szanuję. Było sporo normalnych Polaków, którzy wyszli na ulice manifestować swojš radoœć z rocznicy odzyskania niepodległoœci. Należy to robić, to jest dobre. W każdym kraju œwiętuje się przy takich okazjach. Z drugiej strony miałem jednak œwiadomoœć, że w marszu szli też ludzie, którym bym się nie spodobał tylko dlatego, że jestem czarny, że musiałbym z nimi walczyć słownie albo doszłoby do fizycznej agresji. Dużo się zmieniło, ale widzę, jakie jest nastawienie do innoœci. Straszenie imigrantami ma ogromny wpływ na psychikę ludzi, a jak ludzie się bojš, to wychodzš z nich najgorsze rzeczy.

Może politycy powinni zrobić z pana ambasadora polskoœci?

Jestem ambasadorem i nikt nie musi mnie do tej roli powoływać. Reprezentuję Polskę wszędzie, gdzie się pojawię – tym, co robię i jak się zachowuję. Pokazuję, że możesz dorastać gdziekolwiek, mogš spotkać cię trudnoœci, ale możesz to wszystko zamienić w coœ dobrego. Zrobić coœ dla siebie i swojego otoczenia.

Czym dla pana jest polskoœć?

To ludzie tu mieszkajšcy. Przez długi czas trenowałem w Stanach Zjednoczonych i kiedy ktoœ mnie pytał, jak jest w Polsce, mówiłem: „Jest œwietnie, jak przyjedziesz, to zobaczysz, bardzo ci się spodoba, dobrze spędzisz czas". Sam chętnie pokazałbym Gdańsk, oprowadził po pięknym Starym Mieœcie, nad Motławš jest mnóstwo knajpek, można dobrze zjeœć. Kuchnię też mamy przecież dobrš. Zabrałbym na tańce do Sopotu i popłynšł promem na Hel. Długš bym się przeszedł, a kiedyœ tamtędy tylko biegałem, ale częœciej omijałem szerokim łukiem – w Gdańsku było najwięcej skinheadów w Polsce, a na Długiej zawsze stali w grupkach. Kamer nie było.

Był pan w ogóle w Nigerii?

Dawno temu. To był piękny czas. Poleciałem tam, bo chciałem poszukać siebie, jeszcze lepiej poznać swojš historię, korzenie rodziny, posiedzieć z babciš i posłuchać jej opowiadań. To było ważne dla mojej głowy. Zobaczyłem, jak wyglšda codziennoœć moich krewnych. Dużo mówię o Polsce, ale mam pragnienie głębszego poznania ojczyzny moich przodków.

Pana rodzeństwo mieszka w Polsce?

Mama wyjechała do Irlandii, kiedy było to modne. Zrobiła tu kawał dobrej roboty, ale stwierdziła, że potrzebuje zmiany. Zabrała trzy młodsze siostry, starsza została w Polsce, póŸniej wyszła za mšż i pracuje w Gdańsku. Młodsza siostra po kilku latach wróciła do Polski i wygrała czwartš edycję programu „Top Model". Osuenhe mieszka teraz w Warszawie, dobrze żyje. Moja rodzina jest otwarta na nowoœci, sam też robiłem dużo rzeczy.

Co to znaczy dużo?

Zanim rozpoczšłem studia na AWF, zdawałem na architekturę. To była i jest moja pasja. Nie dostałem się, ale byłem przekonany, że ten AWF to tak na rok, żeby coœ robić, a póŸniej próbować po raz kolejny szczęœcia z architekturš. Spodobało mi się jednak, poznałem fajnš dziewczynę i zostałem. Grałem też w piłkę, na Żabiance był klub Champion, trenowałem w KP Sopot i rezerwach Lechii Gdańsk. W futbolu kariery jednak bym nie zrobił, cišgnęło mnie gdzie indziej. Powiedziałem mamie, że muszę pójœć na zajęcia muay thai, że chcę spróbować. Wiedziałem, że jak zacznę coœ, co będzie dla mnie ekscytujšce, to mogę daleko zajœć. Po dwóch miesišcach stoczyłem już pierwszš walkę w ringu. Lubię wracać do okresu kick-boxingu, bo to była jedna wielka pasja.

W filmach też pan grał.

W „Drogówce" Wojciecha Smarzowskiego biłem policjanta rasistę. Taki epizod. Wczeœniej, w czasie studiów, wystšpiłem w szeœciu odcinkach serialu „Pełnš parš". Wcišgnęło mnie, poczułem, że mam lekkoœć w obcowaniu z kamerš. Była też mała rola w „Afonii i pszczołach". Lubiłem to i lubię, czuję, że jestem naturalny.

A boks jeszcze pan lubi? Od porażki z Dominicem Breazeale'em w lutym 2017 roku nie stoczył pan żadnej walki. Nadal czuje pan, że najlepsze dopiero przed panem?

Najlepsze na pewno jest przede mnš, bo najgorsze jest już za mnš.

Co było najgorsze?

Człowiek nie pozna swojej prawdziwej siły, jeœli nie zostanie sprawdzony w trudnych, życiowych sytuacjach. Przeszedłem tak trudne chwile, że sam siebie poznałem dużo lepiej, zdałem sobie sprawę z własnych słaboœci, co pozwoliło mi zmienić życie i funkcjonować w zupełnie inny sposób.

Co to znaczy, że poznał pan siebie?

Dotychczas sport był dla mnie wszystkim. Wiele mu poœwięciłem, wyjechałem za granicę i jako rodzinny facet zdecydowałem się na życie daleko od bliskich i przyjaciół. Miałem jeden cel, wszystko podporzšdkowałem swojej karierze. Kiedy pojawiły się poważne kontuzje, doszedłem do wniosku, że sport nie zawsze powinien być numerem jeden w życiu. Dzisiaj mam dwa treningi, coœ zjem i odpocznę – fakt, czasami jestem potwornie zmęczony. Ale zmęczenie to częœć treningu, a to, co się dzieje obok niego, jest dużo trudniejsze. Nie jesteœmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Mam œwiadomoœć, że przede mnš jest jeszcze dużo bólu – choroby, œmierć bliskich, a sport jest gdzieœ obok. Zeszły rok był dla mnie okrutny i to nie dlatego, że po raz pierwszy przegrałem, ale zobaczyłem kto jest kim w moim życiu.

I kto jest kim?

Rozstałem się z trenerem Kevinem Barrym i menedżerem Richardem Moriartym. Zrobiliœmy to, zachowujšc dobre relacje, jednak cieszę się, że ze sobš już nie pracujemy. Musieliœmy się rozstać, żeby utrzymać szacunek między nami. Żeby zbyt długo nie pielęgnować w sobie żalu i niezadowolenia ze współpracy. Teraz pracuję z Andrzejem Gmitrukiem i przygotowuję się do walki 25 maja na Stadionie Narodowym.

Kiedyœ marzył pan o mistrzostwie œwiata. Zweryfikował pan już plany?

Sporo się zmieniło, dużo się dowiedziałem, zrozumiałem lepiej rynek, grę. Nabrałem doœwiadczenia sportowego, ale także życiowego. Marzeń nie zmieniam, ale inaczej układam swoje cele. Nie mówię wznioœle o tym, że jestem w stanie zostać mistrzem œwiata, nie przewiduję, że stanie się to za chwilę. Chcę wygrać najbliższš walkę, potem kolejnš, nic więcej. Mam tylko wpływ na swoje przygotowanie, więc na tym się skupiam. Jeœli uda mi się utrzymać koncentrację, będš kolejne, większe szanse.

Żałuje pan, że do poprzednich walk przygotowywał się pan w Las Vegas?

Decyzja o wyjeŸdzie do Stanów nie była trudna, mogłem jechać gdziekolwiek, bo wiedziałem, że wszędzie sobie poradzę. W Vegas żyłem jak w trwajšcym bez przerwy obozie treningowym. Przygotowywałem się trochę jak Mike Tyson z Cusem D'Amato, między mnš a trenerem także nawišzała się specyficzna relacja – wyglšdało to trochę jak między ojcem a synem. Oczywiœcie wyjechałem z Polski jako dorosły facet, ale mieszkałem z Barrym w jego domu, jego żona nam gotowała. Tworzyliœmy rodzinę. Dysfunkcyjnš, ale rodzinę. To nie jest coœ, co da się zauważyć przez kilka dni, takie relacje budujš się długimi miesišcami, mieszajš się cechy charakteru, jeden dostosowuje się do drugiego. Przede mnš był tam jednak Joseph Parker, to ja dołšczyłem do drużyny i musiałem pójœć na wiele ustępstw. Myœlałem jednak wtedy tylko o tym, co mogę zyskać, i była to cena, jakš godziłem się płacić.

Barry był surowym ojcem?

Tak. Jeœli miałbym iœć na wojnę, to wolałbym, żeby Kevin był po mojej stronie. Nie powinno się tak mówić o kimœ, kogo się lubi i szanuje, ale Barry to jednak kawał skurczybyka i dokładał wszelkich starań, żeby ludzie tak o nim myœleli. Niesamowicie zorganizowany, dobry strategicznie tytan pracy i tego samego wymagał ode mnie.

Pan był potrzebny Josephowi Parkerowi czy Parker panu?

Ja Parkerowi (Nowozelandczyk to wybitny pięœciarz, przegrał niedawno walkę o mistrzostwo œwiata z Anthonym Joshuš – red.). Oczywiœcie wiele na tym skorzystałem, mówi się „iron sharpens iron" – żelazo wyostrza żelazo. Samo przebywanie w tamtych warunkach, rygor treningów i oczekiwanie najlepszego wyniku sportowego, to było coœ, do czego dšżyłem. Pracowałem ciężko, bardzo ciężko, czasami za ciężko. Miałem przed oczami tylko cel, byłem nim zaœlepiony. Dopiero teraz jestem w stanie przeanalizować swojš drogę. Wiem, że Barry zdecydował się mnie wzišć do teamu, bo wiedział, że jestem w stanie pokonać Parkera.

Nadal wierzy pan w siebie?

Całkowicie. Przegrałem walkę – wiadomo, nie cieszyłem się z tego, ale nie to było tak bolesne. Po porażce zaczęły uwidaczniać się pewne rzeczy. Okazało się, że nie mogę liczyć na ludzi, na których właœnie w tym momencie powinienem liczyć najbardziej. Największym problemem były jednak kontuzje. To był czas, kiedy myœlałem, że moja kariera nabierze tempa, będę miał same wielkie walki, a machina ruszy na całego. Liczyłem, że ciężka praca, którš wykonywałem przez tyle lat, wreszcie się opłaci. Pojawiła się jednak œciana bólu i nie mogłem trenować. Wszystko zmieniło się o 180 stopni. Z atlety stałem się facetem, który ledwo funkcjonuje w normalnym życiu. Byłem osłabiony, wyczerpany. I nie mogłem wrócić do przygotowań.

Mówi pan: „Byłem na dnie". Co się wtedy robi?

Whisky piję, kiedy jestem szczęœliwy. Tutaj wiedziałem, że w żaden sposób nie będzie to rozwišzaniem. Dla wyniku całkowicie poœwięciłem życie z rodzinš, nie widywałem bliskich czasami po osiem miesięcy. Jak zrobiło się ze mnš Ÿle, chciałem być z nimi, mieszkałem u starszej siostry. Ma dwójkę dzieci. Dała mi rodzinne ciepło. Spotykałem się także ze starymi znajomymi, przyjaciółmi, z którymi, siedzšc w Stanach, nie miałem żadnego kontaktu. Wróciłem do podstaw, do Polski, musiałem na nowo zebrać siły.

Długo to trwało?

Wiele miesięcy. Mocno się zastanawiałem, co dalej. Czy będę mógł trenować i walczyć. Nie jest dobrze, jak człowiek ma dużo czasu na myœlenie, a ja miałem bardzo dużo. Mam nadzieję, że już nigdy go tyle od losu nie dostanę.

Jest pan twardzielem?

Tak. Jestem wrażliwym, ale doœć twardym człowiekiem. Gdybym nie wydawał się sobie tak silny, być może wczeœniej szukałbym pomocy u ludzi. Wczeœniej powiedziałbym: „słuchaj, chyba sobie z czymœ nie radzę". Zawsze byłem wsparciem dla mamy i sióstr, w Stanach byłem wsparciem dla młodego Parkera. To wspaniały człowiek, kocham go jak brata, ale to ja byłem tam dla niego, a sam nie potrafiłem ani szukać, ani przyjmować pomocy.

Był taki moment, kiedy powiedział pan sobie „stop"?

Kiedy doszło do przecišżenia, które jest ciężkie dla każdego, a szczególnie dla wojownika. Moment bezradnoœci, niemocy. W takim czasie odczuwa się niesamowity strach. Cholernie się bałem. Oczywiœcie, do kiedy nie zmierzysz się z demonami i własnymi lękami, to nie jesteœ w stanie zdać sobie sprawy ze swojej siły, ale ja upadłem. I nie chodzi mi o nokaut w ringu, ale o życie. Tamta przegrana była dopełnieniem. Załamało mi się wszystko.

Bolesna diagnoza.

Najtrudniejsze dopiero miało nadejœć. Trzeba było zdać sobie sprawę, że coœ się skończyło, już nie funkcjonuje. Że jeœli mam iœć dalej, to trzeba coœ zmienić. Trudno się zaczšć podnosić, odbudowywać fizycznie, ale też emocjonalnie.

Strach był obecny w pana życiu od dzieciństwa.

Każdy ma coœ, czego się boi. Ogromnym wyzwaniem jest wejœcie do ringu, nawet na poważny sparing. Ja wygrywałem każdego ranka, wstawałem o pištej i robiłem, co do mnie należy. Traktowałem to jako częœć planu, który doprowadzi mnie do celu. Okazuje się jednak, że ważniejsze dla sportowca mogš być inne lęki. Że nie możemy tak mocno się w czymœ zatracać.

Przed czym pan uciekał?

Chyba przed życiem, codziennoœciš. Wczeœniej o tym nie myœlałem. Strach ma wiele twarzy, w sporcie wydawał się dla mnie nie istnieć. Po przygotowaniach zawsze czułem pewnoœć, że mogę w ringu przewrócić każdego i wygrać. Trudniejszy dla mnie ring był gdzie indziej. Miałem przygotowanie do walki, bo wyrosłem w takich warunkach. Mówi się, że trzeba kilka razy przegrać, żeby poczuć prawdziwy smak zwycięstwa. Lepiej jednak przezwyciężać trudnoœci krok po kroku i wycišgać z tego wnioski. Bo jak nadejdzie duże tšpnięcie, to przestajemy wierzyć we własne możliwoœci. Miałem do siebie trochę żalu, że wszystko tak mnie dotknęło, że zareagowałem tak emocjonalnie. Ale nie byłem w stanie już oszukiwać sam siebie.

Wrócił pan do treningów, chociaż niektórzy twierdzili, że po „Tańcu z gwiazdami" skusi pana życie celebryty.

Nic mnie nie obchodzi zdanie „niektórych". Gdybym miał podjšć decyzję o udziale jeszcze raz, nie zdecydowałbym się. Były jakieœ korzyœci – poznałem ludzi, poprawiłem pracę nóg, miałem lepszš koordynację i czucie ciała. Ale niepotrzebnie traciłem energię i narażałem się na stres, że robię coœ innego, niż bym chciał. Nie chciałem przerwy w treningach, ale wtedy zaufałem menedżerowi, promotorowi, myœlałem, że wiedzš lepiej, a ostatecznie sam musiałem zapłacić rachunki.

Podobno wzięli pana do programu, bo liczyli na „kocie ruchy".

Nawet œmieszne. Przecież muszę umieć tańczyć, skoro jestem czarny, prawda? Ostatnio byłem ze znajomymi siostry w restauracji, może bardziej pubie. Jeden facet, który mnie nie znał, wypił sobie kilka browarków i zapytał, czy gram na jakimœ instrumencie. Powiedziałem, że nie, a on się bardzo zdziwił. – „Stary, powinieneœ grać na bębnach, musisz kupić sobie bębny!" – krzyczał. Popatrzyłem na niego i zasugerowałem, że skoro jest biały, to może powinien najeżdżać dalekie kraje i nawracać je na chrzeœcijaństwo. Przybiliœmy sobie pištki, poœmialiœmy się.

Lubi pan dowcipy o czarnoskórych?

Mogę pożartować, jeœli coœ nie narusza mojej godnoœci, a może bardziej – nie przekracza granic dobrego smaku. Dzisiaj po treningu wskoczyłem do beczki z lodem, kolega to nagrał i wrzucił na Instastory z podpisem „Czarny mors". Dla mnie to super, uœmiałem się, mam duży dystans i nie jestem przewrażliwiony. Można z mojego koloru skóry żartować tak samo, jak z czyjejœ fryzury.

Czuje pan wsparcie kibiców przed kolejnš walkš?

Wiele osób we mnie wierzy i trzyma za mnie kciuki. Pamiętam jednak, że sympatie ludzi zmieniajš się bardzo szybko. Idę do „Tańca z gwiazdami" – jestem skończony. Toczę heroiczny bój z Breazeale'em, mówiš: „Izu, ostatnia nadzieja białych" na pas mistrza œwiata. Trzeba pracować i żyć w zgodzie z samym sobš. Ale ta „ostatnia nadzieja białych" mi się podoba. Może zrobię sobie koszulkę z takim napisem?

—rozmawiał Michał Kołodziejczyk, Redaktor naczelny WP Sportowe Fakty

Izu Ugonoh, urodzony w roku 1986 w Szczecinie, dorastał w Gdańsku. Walczył w kick-boxingu (Formuła K1), w roku 2014 przeszedł do boksu. Na zawodowych ringach wygrał 17 walk, jednš przegrał. Jest absolwentem AWF w Gdańsku.