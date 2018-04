Nie będzie walki Giennadija Gołowkina z Saulem Alvarezem

5 maja w Las Vegas nie dojdzie do rewanżowej walki Giennadija Gołowkina z Saulem Alvarezem. Złapany na dopingu Meksykanin już się z niej wycofał.

Kiedy pojawiły się informacje, że Alvarez posiłkował się clenbuterolem, wydawało się, że górę weŸmie jednak rachunek ekonomiczny i wizja kosmicznych zysków, a sprawa dopingu zostanie zamieciona pod dywan. Alvarez tłumaczył, że zakazany œrodek dostał się do jego organizmu po spożyciu skażonego mięsa meksykańskich krów. Argumentował, że wczeœniej był wielokrotnie badany i nigdy nie było cienia podejrzeń.

Ale Komisja Sportowa Stanu Nevada nie pierwszy raz dała do zrozumienia, że to ona decyduje, kogo chroni. Przed laty boleœnie przekonał się o tym Mike Tyson, ukarany 18-miesięcznš dyskwalifikacjš i karš 3 mln dolarów za odgryzienie kawałka ucha Evanderowi Holyfieldowi w ich pojedynku w czerwcu 1997 roku.

W styczniu 2002 roku Komisja nie dała też Tysonowi licencji na walkę z Lennoksem Lewisem, która ostatecznie odbyła się w Memphis. Argument, że Tyson nie jest do tego pojedynku gotowy z uwagi na agresywne zachowania, również poza ringiem, zwyciężył. Przegrała wizja wielkich pieniędzy, które dzięki tej walce trafiłyby do stanowej kasy.

Teraz problem na jednak inny wymiar. Boks chce, by wierzono, że walczy z dopingiem, więc przymknięcie oka na to, co zrobił Alvarez, spotkałoby się z nieprzychylnš reakcjš. Innym meksykańskim mistrzom pięœci – Erikowi Moralesowi, Francisco Vargasowi czy Luisowi Nery – którzy sięgali po podobne œrodki, pogrożono tylko palcem. Dziœ to już niemożliwe.

Przed rewanżowš walkš Alvareza z Gołowkinem (w pierwszej był remis) liczono już miliony, gdy strzelił piorun. Dwie próbki z lutego pobrane od „Canelo" dały wynik pozytywny. Trudno dać wiarę tłumaczeniom, że pięœciarz, który zarabia za takš walkę kilkadziesišt milionów dolarów, wpadł na dopingu, bo spożywa mięso niewiadomego pochodzenia. Tym bardziej groteskowe jest to tłumaczenie – komentuje amerykańska prasa – ponieważ jego menedżer i trener Jose Reynoso zna się na mięsie jak mało kto, 32 lata był rzeŸnikiem.

Mimo to rezygnacja Alvareza z walki jest zaskoczeniem. Widać jego obóz uznał, że wyprzedzenie łatwej do przewidzenia decyzji Komisji Sportowej Stanu Nevada będzie lepszym rozwišzaniem niż upokarzajšce przesłuchanie.

Teraz pozostaje tylko pytanie, jak surowy będzie wyrok. Jeœli Alvarez zostanie ukarany półrocznš dyskwalifikacjš (bardziej prawdopodobna jest roczna), a biec ona będzie od końca lutego, to skończy się w sierpniu. Teoretycznie więc rewanż byłby możliwy we wrzeœniu.