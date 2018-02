Boks może zostać wykluczony z igrzysk olimpijskich

Andrew Mager [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Flickr

Międzynarodowy Komitet Olimpijski grozi wykluczeniem tego sportu z programu igrzysk już od Tokio w 2020 roku.

– Jesteœmy bardzo zaniepokojeni sposobem zarzšdzania Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (AIBA) – powiedział przed rozpoczęciem igrzysk w Pjongczangu przewodniczšcy MKOl Thomas Bach.

Zapowiedział, że komitet zastrzegł sobie już teraz prawo wykluczenia boksu z igrzysk młodzieżowych, które w paŸdzierniku odbędš się w Buenos Aires.

Los dyscypliny wisi na włosku. Zależy od tego, czy bokserska federacja oczyœci się z zarzutów, a jest ich dużo i sš poważne. Przede wszystkim ze stanowiska musi ustšpić uzbecki szef AIBA z kryminalnš przeszłoœciš Gafur Rachimow. Federacja ma czas na podjęcie decyzji do końca kwietnia.

Boks na igrzyskach od dawna nie cieszy się dobrš opiniš. Powtarzajšce się skandale sędziowskie budziły oburzenie, ale MKOl długo nie był instytucjš, która zbyt gorliwie walczyła z patologiami w sporcie.

Przez lata w boksie jednak niewiele się zmieniło, w przeciwieństwie do MKOl, który wydał zdecydowanš walkę dyscyplinom niepotrafišcym się zreformować. Zagrożone wykluczeniem z igrzysk sš od pewnego czasu skażone przez doping ciężary.

W boksie na liœcie grzechów też znajduje się nieskuteczna walka z dopingiem. Sš również podejrzenia, że w czasie igrzysk w Rio de Janeiro miało dojœć do ustawiania walk.

Do dziœ AIBA spłaca pożyczkę zacišgniętš w azerskiej firmie budowlanej przez swego byłego prezesa Tajwańczyka Wu Ching-kuo na kwotę 10 milionów dolarów. W zwišzku z brakiem transparentnoœci finansowej MKOl wstrzymał więc subwencje dla AIBA.

Sš i inne objawy œwiadczšce, że amatorski boks znajduje się w etycznej dżungli. Po rezygnacji tymczasowego prezesa Franco Falcinellego jego miejsce pod koniec stycznia zajšł Uzbek Gafur Rachimow. Aby doprowadzić do wyboru, jego „klan" dokonał zmiany statutu, a niektórzy z członków Komitetu Wykonawczego AIBA dowiedzieli się o nominacji po fakcie.

Ten sposób działania Rachimowa odpowiada jego reputacji. Uzbek jako dziecko handlował ciastkami pod kinem Kazachstan w Taszkiencie, a równoczeœnie trenował boks. Nie zrobił kariery, zyskał za to znajomoœci. Wraz z kolegami z ringu i uprawiajšcymi inne sporty walki byłymi zawodnikami stworzył sprawnie działajšcš organizację zajmujšcš się wymuszeniami, przemytem i handlem narkotykami. Dzięki nielegalnej działalnoœci stał się jednym z najbogatszych ludzi w Uzbekistanie. Posiada też legalne biznesy w branży transportowej, samochodowej i przemysłowej. Były ambasador Anglii w Uzbekistanie Craig Murray w reportażu amerykańskiej telewizji ABC nie pozostawił złudzeń co do głównych Ÿródeł zarobku obecnego prezesa AIBA. – To jedna z czterech albo pięciu najważniejszych osób zaangażowanych w handel heroinš. To bardzo groŸny gangster – stwierdził Murray.

W 2000 roku Australijczycy odmówili Rachimowowi prawa pobytu podczas igrzysk w Sydney. Departament Skarbu USA zajšł jego amerykański majštek. Szef AIBA naraził się nawet uzbeckiemu dyktatorowi Isłamowi Karimowowi (zmarł w roku 2016) i dlatego zamieszkał w Dubaju. Rachimow jest natomiast przyjacielem Władimira Putina, którego wspierał w walce o przyznanie igrzysk olimpijskich Soczi.

Dla MKOl wybór Rachimowa był ciosem poniżej pasa. Teraz olimpijskie władze mogš odpowiedzieć uderzeniem nokautujšcym boks.