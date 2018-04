Bokser-rasista na gali pod patronatem Anders? Wycofajcie patronat - apeluje "Nigdy Więcej"

Podczas Narodowej Gali Boksu na warszawskim Stadionie Narodowym pod patronatem minister Anny Marii Anders wystšpić ma Artur Binkowski, który propaguje poglšdy neonazistowskie - ujawnia Stowarzyszenie "Nigdy więcej", które tropi ruchy neonazistowskie i rasistowskie.

Bokserska gala, reklamowana jako "największa gala bokserska w historii Polski", planowana jest na PGE Narodowym 25 maja 2018 roku z udziałem takich pięœciarzy jak Mariusz Wach, Izu Ugonoh, Artur Szpilka i Ewa Pištkowska.

Walkom towarzyszyć majš występy Edyty Górniak, zespołu Kombii oraz rapera Liroya, posła na Sejm RP. Konferansjerem ma być Michael Buffer, który współpracował z Donaldem Trumpem. Organizator, Marcin Najman, były mistrz Europy w kickboxingu, twierdzi, że gala stanowi formę uczczenia 100-lecia niepodległoœci Polski.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak podkreœla "Nigdy więcej", "43-letni obecnie Binkowski w 2000 roku dotarł do ćwierćfinału w igrzyskach olimpijskich w Sydney jako reprezentant Kanady, gdzie od lat mieszka. Od 2012 roku występuje głównie w Polsce, jest też znany z konfliktów z prawem. Ostatnio był aresztowany przez władze kanadyjskie na miesišc w lutym tego roku".

Jak przypomina stowarzyszenie "w trakcie zapowiadajšcej Narodowš Galę Boksu konferencji prasowej, która odbyła się na Stadionie Narodowym już 23 listopada ub. r., Binkowski wygłosił 20-minutowe przemówienie nawołujšce do stworzenia czystej białej Polski, potępiał też polityków, którzy nie sš prawdziwymi Polakami i oddawał hołd kolegom, których przedstawiał jako moich skinów".

W mediach społecznoœciowych Binkowski rozpowszechnia utwory neonazistowskiego zespołu Honor, wkleja też własne komentarze z rasistowskimi i antysemickimi treœciami, np.: "MY NADAL pod zaboramii !! to juz prawie 300 lat !! pierwszy drugi i trzeci raz to FIZYCZNIE NaS gwalcili !! po 2ej wojnie MY pod OKUPACJA rosji !! w 89 nasi OjcowiE i nasze MaMY ODRZUCAJA moskwe rosje komune !! ....od 89 do czasu terazniejszego a jest 2020 prawie ZYDZii i izrael !!" (pisownia oryginalna).

W innym, niedawnym poœcie, pisze m.in.: "lewaki, judasze, zatrute mózgi ( ) zydzi z nich DEBILOW i ZDRAJCOW robia !! trzeba ich pod œcianę".

Organizatorzy gali nie zrezygnowali jednak z występu Binkowskiego, który ma się zmierzyć z samym Najmanem.

- Stadion Narodowy nie jest prywatnym folwarkiem, ale obiektem zbudowanym ze œrodków publicznych przed Euro 2012. To niedopuszczalne, aby dziœ organizowano tam imprezę, której bohater po prostu propaguje rasizm – stwierdza Rafał Pankowski, koordynator antyrasistowskiej kampanii edukacyjnej "Respect Diversity", realizowanej przez Stowarzyszenie "Nigdy więcej" w ramach Programu Odpowiedzialnoœci Społecznej UEFA Euro 2012. – Jeœli organizatorzy nie zmieniš zdania, wzywamy paniš Anders, która jest pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego, do natychmiastowego wycofania patronatu nad tš galš - apeluje.

- W sporcie nie ma miejsca na rozróżnianie ze względu na pochodzenie czy kolor skóry. Sport ma za zadanie łšczyć ludzi, a nie dzielić – nie ma w nim miejsca na nienawiœć. Organizatorzy Narodowej Gali Boksu i gospodarze Stadionu Narodowego powinni to przemyœleć – dodaje Piotr Ciołkowski, edukator sportowy współtworzšcy kampanię "Wykopmy Rasizm ze Stadionów" stowarzyszenia "Nigdy więcej".