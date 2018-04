Joshua wygrywa z uśmiechem na ustach

Brytyjczyk Anthony Joshua pokonał w Cardiff na punkty Nowozelandczyka Josepha Parkera i jest mistrzem œwiata wagi ciężkiej federacji WBO, WBA i IBF.

Walkę na stadionie Principality obejrzało 75 blisko tysięcy widzów. Sędziowie nie mieli wštpliwoœci - Joshua wygrał jednogłoœnie 118:110, 119:109 i 119:109.

To pierwsza walka, w której Brytyjczyk nie zwyciężył przed czasem, żaden z jego poprzednich rywali nie dotrwał do końca w 20 pojedynkach. Parker poniósł pierwszš porażkę na zawodowych ringach, ale była ona więcej niż honorowa. Nie dał się znokautować, co przewidywało wielu fachowców. Obaj dotrwali do końcowego gongu w doskonałej formie, gdyż nie było wielu elektryzujšcych spięć. Joshua nie ryzykujšc budował punktowš przewagę i skończył pojedynek z uœmiechem na ustach.

Wczeœniej podczas tej samej gali Rosjanin Aleksander Powietkin brutalnie znokautował w pištej rundzie Brytyjczyka Davida Price,a. Następnym rywalem Joshuy może być właœnie Powietkin lub Amerykanin Deontay Wilder, mistrz œwiata WBC. Jeœli Joshua pokonałby Wildera, zostałby pierwszym mistrzem czterech kategorii od czasów Lennoxa Lewisa (1999).