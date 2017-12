Ukrainiec Łomaczenko bokserem 2017 roku w plebiscycie "The Ring"

Łomaczenko, mistrz olimpijski z Pekinu i Londynu, pokonał w tym roku m.in. Kubańczyka Guillermo Rigondeaux (triumfował na igrzyskach w Sydney i Atenach). Ukrainiec w zawodowej karierze legitymuje się rekordem 10-1.

Amerykańskie czasopismo "walką roku" uznało pojedynek Anthony'ego Joshuy (20-0) z Władimirem Kliczką (64-5) o mistrzostwo świata kategorii ciężkiej. Anglik zwyciężył w 11. rundzie.

Magazyn "The Ring" wyróżnił także m.in. Ugonoha (17-1). "Rundą roku" wybrano trzecie starcie jego przegranej potyczki z Dominicem Breazealem (19-1).

