Mayweather pokonał McGregora w 10 rundzie

Mayweather zwyciężył przez nokaut techniczny. Sędzia przerwał pojedynek w 10 rundzie. Blisko 15 tys. widzów zgromadzonych w T-Mobile Arena w Las Vegas oglądało 50. zwycięstwo pięściarskiego niepokonanego na zawodowych ringach mistrza. Tym samym przewyższył nawet legendarnego Rocky’ego Marciano (49-0). Gwiazdor mieszanych sztuk walki zadziwił jednak wszystkich tocząc do dziesiątej rundy właściwie wyrównany pojedynek.

Respect to McGregor for taking a chance but congrats to Floyd on #50!