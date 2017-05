Alvarez pokonał Chaveza Jr., we wrześniu powalczy z Gołowkinem

"GGG, będziesz następny, przyjacielu" - ogłosił przed ponad 20-tysięczną publicznością w Las Vegas 26-letni Alvarez. Długo oczekiwana walka, na którą kontrakt już podpisano, ma się odbyć 16 września. Do ustalenia pozostało tylko miejsce.

Od Chaveza Jr "Canelo" był dla wszystkich trzech arbitrów lepszy w każdej z 12 rund. Sędziowie punktowali jego zwycięstwo 120:108. Była to jego 49. wygrana (34 odniósł przez nokaut) na zawodowym ringu. Jego bilans uzupełniają porażka ze słynnym Amerykaninem Floydem Mayweatherem Jr i remis. Był dużo szybszy i bardziej precyzyjny od przeciwnika (228:71 w wyprowadzonych ciosach, 83:15 w tych, które doszły celu).

"To była próbka tego, na co mnie stać. A jako pięściarza stać mnie na wszystko" - powiedział Alvarez, który otrzymał za tę walkę pięć milionów dolarów, o dwa więcej niż Chavez Jr (50-3-1, 32 KO).

31-letni syn legendarnego Julio Cesara Chaveza próbuje odbudować karierę po dopingowej wpadce. Pojedynek kończył jednak z mocno krwawiącym, praktycznie od trzeciej rundy, nosem oraz niemal całkowicie opuchniętym lewym okiem.

Niepokonany (37-0, 33 KO) Gołowkin posiada pasy mistrzowskie wagi średniej federacji WBC, IBF, WBA i IBO.

"Jestem podekscytowany tym, co stanie się we wrześniu. To będzie wielka, historyczna bitwa. Na pewno będę gotowy" - podkreślił 35-letni Kazach.