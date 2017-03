Zmarł legendarny trener i promotor Louis "Lou" Duva

"Wyrażamy głęboki żal z powodu odejścia Lou Duvy, ikonicznego trenera, managera i promotora" - napisano na koncie federacji WBC na Twitterze.

WE DEEPLY REGRET THE PASSING OF LOU DUVA, ICONIC TRAINER, MANAGER & PROMOTER; HE REPRESENTED FIGHTERS AS HOLYFIED, WHITAKER, AMONG OTHERS. pic.twitter.com/p4ULPu47Wa — World Boxing Council (@WBCBoxing) 8 marca 2017

Amerykanin włoskiego pochodzenia, który w 1998 roku trafił do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu (IBHOF), opiekował się łącznie 19 mistrzami świata. Z pięściarstwem związany był od 1932 roku.

Duva stał w narożniku Gołoty m.in. podczas walki z Riddickiem Bowe w lipcu 1996 roku. O mały włos, a doszłoby wtedy do tragedii. W siódmej rundzie polski pięściarz został zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa. W ringu doszło do zamieszek i bijatyki z udziałem kilkudziesięciu osób. Duva opuścił nowojorską halę Madison Square Garden na noszach.

- Poznałem Lou Duvę osiem lat temu, był już schorowany, ale wciąż żył tym sportem. Pamiętam, kiedy po walce z Andrzejem Gołotą powiedział mi: "Masz talent, masz charakter, dlatego wygrałeś" - wspomina zmarłego Tomasz Adamek.

- Środowisko bokserskie straciło postać, która potrafiła przebić się do świadomości pięściarzy, dotrzeć do ich charakteru i wykrzesać z nich maksimum. Był szlifierzem talentów. Prowadził przecież Gołotę w najlepszym dla niego momencie. Niestety, nikt nie żyje wiecznie, jemu było dane przeżyć 94 lata. Koło się zamknęło, otaczam modlitwą Jego oraz jego bliskich i znajomych - powiedział polski bokser.

- Lou był bardzo ciepłym człowiekiem. Spotykaliśmy się z dala od bokserskich hal, raczej w prywatnych okolicznościach. Pamiętam, że kiedy przyjeżdżałam z Olą na zgrupowania, to zabierał nas do Walt Disney stores i kupował sobie i Andrzejowi koszulki z Kaczorem Donaldem - wspomina Mariola Gołota.

- Na Andrzeja patrzył jak w obrazek, uwielbiał go, traktował jak swojego syna. Jeszcze trzy lata temu dzwonił do Sama Colonny i pytał, czy może potrenować Andrzeja, bo wciąż wierzył, że on zostanie mistrzem świata. Myślę, że to mogło być jego niespełnionym marzeniem - powiedziała żona Andrzeja Gołoty.