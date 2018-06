Walka o działki coraz bardziej zacięta

Deweloperzy, jeśli nastawieni są na długoterminową działalność, potrzebują stałego dopływu paliwa, jakim są grunty.

Poniżej dalsza część artykułu

REKLAMA

Mimo systematycznego wzrostu cen mieszkania cały czas rozchodzą się na pniu, co powoduje konieczność szybszego niż wcześniej uzupełniania oferty.Walka o ziemię dotyczy już nawet parceli przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Inwestor indywidualny, który szuka gruntu, by wybudować dom metodą gospodarczą, nie ma szans w konkurencji z firmą deweloperską. Pozostanie mu znaleźć inną działkę lub kupić dom postawiony przez dewelopera. Duzi deweloperzy nie bawią się w stawianie pojedynczych domów, ale mniejszym firmom, nastawionym teraz na przetrwanie, taka taktyka może się opłacać. Z punktu widzenia Kowalskiego samodzielna budowa domu jest teoretycznie tańsza, jednak nie każdy chce poświęcać czas i zdrowie na pilnowanie inwestycji – i woli kupić gotowy produkt od dewelopera, licząc się z solidną marżą. Jeszcze lepiej, kiedy na działce, na której inwestor indywidualny postawiłby sobie dom z dużym ogrodem, można postawić kilka segmentów z terenem pozwalającym ledwo na otwarcie drzwi balkonowych – takie inwestycje naprawdę się zdarzają.Na warszawskiej Białołęce doskonale widać desperację przedsiębiorstw deweloperskich w pogoni za ziemią. Między posesjami, na których od lat stoją domy jednorodzinne lub co najwyżej bliźniaki, nagle wyrastają trzy-, czteropiętrowe kameralne bloczki. Pozwala na to stary, niedoskonały plan zagospodarowania, zachęca do tego popyt na mieszkania. Trudno więc się dziwić, że firmy deweloperskie z tego korzystają, mimo że miniosiedla nijak nie przystają do otoczenia. ©? „O ziemię pod domy deweloperzy biją się z klientami"