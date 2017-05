Sporo dobrych wiadomości

Jak jednak wynika z ostatnich doniesień, na rynek wróciło poczucie stabilizacji. A nic tak dobrze nie wpływa na biznes jak przewidywalność otoczenia.

Najnowsze wyniki badania branżowej organizacji RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) wskazują na przyspieszenie wzrostu popytu ze strony najemców we wszystkich segmentach rynku – zarówno jeśli chodzi o biura, jak i o magazyny. Istotne jest też to, że mamy do czynienia z najszybciej rosnącym odczytem tych wskaźników od końca 2015 r. To niewątpliwie dodaje wiatru w skrzydła inwestorów, także instytucjonalnych.

Eksperci RICS podkreślają też, że w Polsce pojawili się nowi najemcy poszukujący dużych powierzchni biurowych. I to nie tylko w stolicy, ale i na rynkach regionalnych, co wielu obserwatorów rynku uważa za pozytywny sygnał.

Poza tym doradcy zwracają uwagę, że po kilkumiesięcznym okresie niepewności, związanej ze strukturyzacją transakcji nieruchomościowych i zwrotem podatku VAT, sytuacja na rynku inwestycyjnym powoli się stabilizuje. Inwestorzy otrzymują bowiem zwrot VAT zapłaconego w związku z zakupem nieruchomości.

To uspokaja nastroje i jest zapowiedzią kolejnych wielkich transakcji. Trwają na przykład spekulacje, kiedy właściciel Warsaw Spire ogłosi sprzedaż budynków z kompleksu. A to niejedyne biura do wzięcia.