Kuchnia już tylko do parzenia kawy?

Trudno było sobie wyobrazić, że ktoś gotuje tam rodzinny obiad... Podobne wrażenie wywołują zdjęcia w magazynach wnętrzarskich, gdzie sterylne kuchnie połączone z eleganckim salonem kojarzą się raczej z przygotowaniem porannej kawy i tostów niż schabowego.

Nie dziwią mnie więc statystyki potwierdzające zmianę gastronomicznych przyzwyczajeń Polaków i wzrost liczby osób, które stołują się poza domem. Sprzyja temu nasza rosnąca zamożność – związana głównie z poprawą koniunktury na rynku pracy, z którą z kolei związany jest inny czynnik: brak czasu. Dane OECD regularnie potwierdzają, że należymy do najbardziej zapracowanych narodów świata. Według najnowszych statystyk jesteśmy na siódmym miejscu na świecie, a w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy i Rosjanie. W 2015 r. poświęciliśmy na pracę 1963 godziny, o 40 więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2008 r. Po przejściowym spadku w latach kryzysu od czterech lat liczba godzin pracy znów w Polsce rośnie.

Oznacza to, że mamy coraz mniej wolnego czasu, a jednocześnie coraz więcej pieniędzy i większy wybór możliwości „po godzinach". Pamiętam rozmowę z szefem sieci kin, który podkreślał, że na tym rynku konkuruje się nie o portfele, ale o czas klientów. A ci – szczególnie przedstawiciele młodego pokolenia – wolą spędzić go ze znajomymi w pizzerii czy modnej knajpce niż przy kuchni. Nie jest jednak wcale pewne, że to restauracje czy pizzerie będą wielkim wygranym przemian rynkowych i społecznych. Nowym elementem układanki jest bowiem internet – wraz z grami i wirtualną rzeczywistością. Najbardziej przyszłościowym segmentem rynku Horeca może się więc okazać katering, czyli posiłki z dostawą do domu czy raczej przed ekran komputera.