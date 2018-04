Od przybytku głowa niekiedy może zaboleć

Od przybytku głowa nie boli – powtarzali przez wieki nasi przodkowie, którzy jeœli już mieli problemy, to głównie z niedoborem czegoœ, a nie z nadmiarem. Jednak dzisiaj coraz częœciej można się zastanawiać, czy to przysłowie jest aktualne.

Dobrze to widać na przykładzie problemów branży budowlanej i energetycznej. Widoczny od kilku miesięcy boom budowlany zamiast firmy cieszyć (wszak daje szansę, by zarobić więcej) wywołuje ból głowy zarówno u inwestorów zamawiajšcych prace budowlane, jak i firm wykonawczych. Rosnšcy popyt na materiały i ręce do pracy nakręca bowiem spiralę kosztów. Nic więc dziwnego, że firmy obawiajš się powtórki sytuacji z czasów boomu sprzed Euro 2012, który zakończył się seriš bankructw wielu firm i likwidacjš tysięcy miejsc pracy w budownictwie.

Ból głowy zwišzany z przybytkiem majš też – jak się okazuje – energetycy. Chociaż częœciej słychać o obawach zwišzanych z zaopatrzeniem w energię elektrycznš, okazuje się, że w wietrzne dni wolne od pracy, gdy wiatraki na potęgę wytwarzajš pršd, jest problem z jego nadmiarem. Stšd też pomysł Polskich Sieci Elektroenergetycznych, by płacić nie za produkowanie, ale za powstrzymanie się od niego...