Wiosenne autoszaleństwo

Można by rzec – szaleństwo. Nowe samochody sprzedajš się jak – tu użyję tyleż wyœwiechtanego, co adekwatnego porównania – ciepłe bułeczki, importerzy zacierajš ręce, firmy leasingowe wspólnie z bankami również, interes się kręci.

W I kwartale sprzedało się o ponad 10 proc. aut więcej niż rok temu; wszyscy wieszczš, że idziemy po kolejny rekord XXI stulecia i w tym roku nabywców znajdzie ponad 500 tys. samochodów.

Tym bardziej że producenci nie próżnujš i co rusz – co doskonale widać na trwajšcych właœnie targach w Poznaniu – kuszš nowoœciami czy technicznymi nowinkami. Co prawda do rekordu wszech czasów, czyli 640 tys. aut, który padł w 1999 r., wcišż jeszcze daleko, ale – co warto podkreœlać – od tamtego czasu w zdecydowany sposób zmieniła się struktura sprzedaży. Kupujemy coraz mniej tanich, kiepsko wyposażonych modeli, a roœnie popyt na pojazdy ze œredniej półki. Tyle że za tym wszystkim w przeważajšcej większoœci stojš firmy, którym po prostu coraz lepiej się wiedzie.

Oczywiœcie nie ma w tym nic złego, ale też obiektywnie trzeba przyznać, że proporcje pomiędzy sprzedażš flotowš a tš, za którš stojš „cywilni" kierowcy, mocno się zaburzyły. T...