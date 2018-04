Pociąg do nowych składów

Pocišg do nowych składów 123RF

Kilka tygodni temu wracałem pocišgiem z Krakowa do domu. Podróż sprawiła, że przeniosłem się do czasów harcerskich, gdy korzystajšc z pocišgów osobowych, wracało się z zimowisk czy rajdów. Nie doœć, że skład Intercity przyjechał mocno spóŸniony, to oczekujšc na jego przyjazd, ani komunikatami głosowymi, ani wyœwietlanymi na tablicy nie byłem informowany, o której godzinie pocišg pojawi się na stacji.