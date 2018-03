Czy warto płacić za wjazd do centrum

Narażę się tłumom kierowców, ale ja – zdeklarowany zwolennik wolnego rynku, niskich podatków i ograniczonego państwa – uważam opłaty za wjazd autem do centrów miast za pomysł sensowny. I będę ostatnim, który obsobaczy rzšd PiS za tę propozycję, bo akurat ona, w przeciwieństwie do wielu innych inicjatyw tej ekipy, np. wprowadzenia opłaty emisyjnej, czyli dodatkowego podatku od paliw, ma uzasadnienie ekonomiczne.

Widać je, gdy zauważymy, że ulice i place w centrum to dobro rzadkie. Jego podaż jest ograniczona. Ba, nawet maleje – z powodu mody na zwężanie ulic. Popyt, czyli liczba aut, które chcš się dostać do centrum, jeœli nawet się zmniejsza w wyniku tych zabiegów, to dużo wolniej. Skutek: jeszcze większe korki i większe zanieczyszczenie spalinami.

Znacznie skuteczniejsze – i zdrowsze dla naszych płuc – byłoby równoważenie popytu na jazdę w centrum z podażš ulic za pomocš ceny. Niech zmierza autem do œródmieœcia ten, kto chce płacić za korzystanie z dobra rzadkiego, a inni niech jadš komunikacjš miejskš – tak jak w Londynie, który tzw. congestion charge wprowadził już 15 lat temu.

Trzeba jednak spełnić cztery warunki, by taka opłata w Polsce miała sens. Po pierwsze, wbrew ministerialnej propozycji, powinna dotyczyć wszystkich pojazdów (prócz komunikacji miejskiej). Czynienie wyjštków dla aut elektrycznych to przywilej dla bogatych, których...