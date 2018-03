Na święta nadal wszyscy kupują niemal to samo

Choć zwyczaje zakupowe się zmieniajš i Polacy sš coraz bardziej otwarci na nowe smaki, to jednak zwłaszcza w okresach przedœwištecznych tradycja jest zdecydowanie górš. Szczególnie widać to przed Wielkanocš i Bożym Narodzeniem.

O ile w przypadku tych ostatnich potraw kupowanych właœciwie tylko z tej okazji jest całkiem sporo, z karpiem na czele, obecnie zbliżajšce się œwięta majš kuchnię mniej wyróżniajšcš się na tle tego, co kupujemy w innych okresach. Ale i tak to dla handlu szczególny czas, zwłaszcza pod względem zainteresowania typowymi kategoriami.

Nie da się ukryć, że Polacy nie sš w stanie œwiętować czegokolwiek bez góry jedzenia, a zazwyczaj im więcej, tym lepiej. Choć od upadku systemu gospodarki centralnie planowanej minęło już sporo czasu, to widać, że zwyczaje zmieniajš się wolno. W wielu domach nadal kupuje się jedzenie na zapas. Jeœli Wielkanoc to w sumie standardowy weekend, a z tej okazji sprzedaż jaj czy majonezu roœnie lawinowo, to niestety oznacza to, iż częœć tych produktów wylšduje w œmieciach. Polacy majš ogromny problem z marnowaniem jedzenia, a wypełnianie koszyków na zapas mimo rosnšcych cen żywnoœci wcale nie wychodzi z mody.

Jaja sš przecież produktem doœć podstawowym, zatem jeœli nagle ich sprzedaż roœnie kilkakrotnie, robiš się z tego iloœci nie do zjedzenia w dwa dni. Przynajmniej jeœli ktoœ nie chce wylšdować na pogotowiu.

Stopniowo jednak zwyczaje będš się dalej zmieniały. Większoœć dużych sieci już zapowiedziała, iż te najtańsze jaja z chowu klatkowego w cišgu kilku lat ze sklepów majš zniknšć. Skoro będš trafiały z ferm stosujšcych znacznie bardziej humanitarne metody, np. wolny wybieg, ceny ostatecznego produktu wzrosnš. Może wtedy przynajmniej częœć konsumentów będzie ostrożniej je kupować. W tym roku jest też tylko jedna niedziela handlowa przed œwiętami. To też może mieć wpływ na ostatecznš wielkoœć zakupów.