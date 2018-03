Graczy należy dopieszczać Fotolia

Gry komputerowe to œwietny biznes, w dodatku kręci się coraz szybciej. Według branżowej firmy analitycznej Newzoo globalny rynek gier w 2017 roku wart był już ok. 116 mld dolarów i zwiększył się w porównaniu z rokiem 2016 o prawie 11 proc. Co prawda nasz udział w tym torcie nie jest jeszcze imponujšcy. Ale zważywszy na tempo, w jakim w branży gier rozwijajš się polskie firmy, ich znaczenie oraz możliwoœci międzynarodowej ekspansji powinny szybko rosnšć.