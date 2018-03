Polacy biedniejsi, niż sądziliśmy?

Wœród całego zestawu czwartkowych informacji na temat inflacji w Polsce najbardziej zaciekawiła mnie jedna – okazało się, że w naszych budżetach domowych roœnie udział wydatków na jedzenie i napoje (uwaga – bez alkoholu czy papierosów). I to drugi rok z rzędu.

To duże zaskoczenie, zwykle bowiem im więcej ludzie zarabiajš, tym mniejszy odsetek ich dochodów pochłania zaspokajanie podstawowych potrzeb żywieniowych. W końcu nasze żołšdki majš pewne ograniczenia i w pewnym momencie już więcej nie jesteœmy w stanie skonsumować. W bogatych społeczeństwach Zachodu rodziny przeznaczajš na jedzenie raptem 10–15 proc. swoich budżetów, u nas – wcišż prawie 25 proc.

Do tej pory tak było i w Polsce – z roku na rok powolutku podstawowe wydatki zajmowały coraz mniej miejsca w naszych budżetach. Aż do 2016 r. Ciekawe, bo to właœnie od tamtego roku dochody Polaków zaczęły szybciej rosnšć (pojawiło się 500+ i przyspieszył wzrost wynagrodzeń). Jak to wyjaœnić?

Koncepcji może być wiele. Można przypuszczać, że Polacy zaczęli się objadać na potęgę i wraz ze wzrostem zamożnoœci stali się obżartuchami. Albo że zaczęli kupować więcej żywnoœci z tzw. wyższej półki. Zamiast taniej wędliny pompowanej ...