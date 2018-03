Kiedy zaczniemy wymyślać sprzęt, zamiast go skręcać Bloomberg

Produkcja AGD była jednš z pierwszych fal inwestycji zagranicznych, która intensywnie napłynęła do Polski na poczštku XXI wieku. Firmy wkraczały nad Wisłę witane chlebem i solš, przy 20-procentowym bezrobociu każda fabryka była na wagę złota. I z pewnoœciš wcišż jest cenna, choć przy taœmach coraz częœciej stajš obcokrajowcy, którzy do nas przyjechali do pracy, co swojš drogš przed 15 laty było nie do wyobrażenia.