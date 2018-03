Nie podcinajcie skrzydeł gospodarce Fotolia

Co wspólnego ma przygotowywany właœnie nowy kodeks pracy z planowanš opłatš emisyjnš, o których piszemy dziœ na pierwszej stronie „Rzeczpospolitej"? I w jednym, i w drugim przypadku chodzi o pienišdze, duże pienišdze. Majš one popłynšć do kasy państwa z kont firm i kieszeni obywateli. I choć dziœ większe emocje budzi nowy narzut na paliwa, o wiele bardziej niekorzystne dla całej gospodarki konsekwencje może mieć przewidziane w projekcie kodeksu pracy „uetatowienie" z automatu wszystkich tych, którzy dla firm pracujš.